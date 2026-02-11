Ubedljivo najbolji detoks: „Japanska voda“ skida kilograme i čisti organizam

Ovaj napitak, poznat i kao japanska voda, pomaže u sagorevanju masnoća čak i s mesta gde su vrlo uporne poput stomaka.

Internet je preplavljen mnogim dijetama, receptima i savetima za gubitak težine, a verovatno ste neke već i probali i zaključili da pojedini deluju, a mnogi baš i ne. Danas vam donosimo recept za „japansku vodu“.

Naime, ovaj recept ističe se svojom efikasnošću i brzim rezultatima – đumbirova voda. Ovaj napitak, poznat i kao japanska voda, pomaže u sagorevanju masnoća čak i s mesta gde su vrlo uporne poput stomaka, leđa i butina. Osim što doprinosi mršavljenju, dobro će uticati i na celokupno zdravlje i štiti od brojnih bolesti budući da aktivni sastojak đumbira gingerol ima protivupalna svojstva. Napitak deluje tako da ubrzava metabolizam i pomaže telu u sagorevanju masti, bez štetnih posledica. Osim što je sjajan za liniju, ima i niz povoljnih učinaka za zdravlje.

Povoljni učinci japanske vode za zdravlje

– Normalizuje krvni pritisak – redovito ispijanje đumbirove vode doprinosi regulaciji krvnog pritiska, a sprečava i stvaranje krvnih ugrušaka za koje se zna da su smrtonosni.

– Smanjuje nastanak infekcija – vekovima se đumbir koristi protiv raznih infekcija, uključujući prehlade i grip.

– Ima protivupalno delovanje – ovo piće ima snažna protivupalna svojstva koja ga čine idealnim lekom protiv upalnih bolesti poput artritisa i gihta.

– Poboljšava cirkulaciju – đumbir ima sposobnost da pojača cirkulaciju uglavnom zbog prisutnosti gvožđa i cinka. Oba minerala mogu da poboljšaju protok krvi i spreče niz problema povezanih s lošom cirkulacijom.

– Umanjuje simptome prehlade i gripe – redovna konzumacija đumbira poboljšava imunološki sistem.

– Reguliše probavu – đumbirova voda eliminiše neprijatne probavne probleme kao što su probavne smetnje, nadutost, refluks kiseline i zatvor

– Olakšava bol u zglobovima – zahvaljujući protivupalnim svojstvima, redovno konzumiranje đumbirove vode sprečiće bol u zglobovima.

Recept za japansku vodu

1, 5 l vode; nekoliko tankih listića đumbira (najmanje 1 cm đumbira): malo limunovog soka.

Priprema

Neka voda proključa, a u međuvremenu đumbir oljuštite i naseckajte na komadiće. Dodajte đumbir u prokuvanu vodu i kuvajte dok ne omekša. Sklonite s vatre, ohladite i dodajte limunov sok. Pijte svaki dan.

