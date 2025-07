Ubedljivo najzdraviji i najviše zapostavljen deo piletine: Mnogi je izbegavaju a prepuna je gvožđa i vitamina

Potpuno zapostavljen izvor proteina zapravo su pileće džigerice. Pored toga što su više neko ukusne, pileće džigerice su veoma zdrave i što je najvažnije mogu se koristiti u ishrani dece.

Pileća džigerica, poznata i kao pileća jetra, ne ubraja se ni u crvena, niti u bela mesa. Naime, meso životinjskih organa spada u zasebnu kategoriju i odlikuje se izuzetno visokom hranljivošću. Brojne zdravstvene prednosti unosa pileće džigerice obuhvataju prevenciju pojave anemije, povećanje plodnosti i pomoć u borbi protiv stresa.

Uticaj pileće džigerice na zdravlje

U pilećoj džigerici nalaze se razni korisni mikronutrijenti, kao što su:

Vitamin B12

Vitamina A

Folati

Vitamin B2

Osim navedenih, pileća džigerica sadrži i sledeće vitamine:

Vitamin B1

Vitamin B3

Vitamin B5

Vitamin B6

C vitamin

Kompleks vitamina B gore naveden ne treba da te iznenadi, jer su vitamini B kompleksa često prisutni u proizvodima životinjskog porekla. Interesantno je da se u 100 g pileće džigerice nalazi dovoljno vitamina C da zadovolji čak 47% preporučenog dnevnog unosa ovog vitamina.

To je velika prednost pileće džigerice u odnosu na meso koje redovnije jedeš, a koje ne sadrži vitamin C. Osim vitamina C, u pilećoj džigerici mogu se pronaći još i:

Selen

Gvožđe

Fosfor

Cink

Bakar

Dodatno, vitamin A u pilećoj džigerici prisutan je u formi koja se automatski apsorbuje u tvom organizmu. Kao što ti je poznato, vitamin A veoma je važan za održavanje zdravlja očiju i podizanje imuniteta. Sa druge strane, visoka koncentracija selena u pilećoj džigerici pozitivno utiče na zdravlje tvoje štitne žlezde.

