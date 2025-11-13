Ubija kancer i čuva srce: Ovaj napitak zovu „piće Bogova“ – evo kako da ga napravite (video)

Paragvajski čaj ubija kancer i čuva srce, a budi kao kafa bez neželjenih efekata. Snaga, zaštita i fokus u jednoj šolji prirodnog napitka.

Ubija kancer i čuva srce, a budi kao kafa – bez nervoze, pada energije i zavisnosti.

Ceo svet je poludeo za paragvajskim čajem koji u jednoj šolji nudi snagu kafe, pogodnosti čaja i euforiju čokolade. Yerba mate je prirodni stimulans koji štiti organizam, ubrzava metabolizam i podiže fokus – bez neželjenih efekata.

Zbog ovakvog dejstva Južnoamerikanci ga zovu i „pićem bogova“ dok su ga evropski doseljenici nazvali „zeleno zlato“.

Yerba Mate biljka raste kao žbun ili niže drvo visine do 6 metara, pa ga nazivaju i Small tree. Ime vodi poreklo od francuske reči maté, dok su česti i nazivi paragvajski ili brazilski čaj.

Nema nuspojava

Ova biljka raste samostalno i divlje u šumama Paragvaja, Brazila, Urugvaja i Argentine.

Listovi ovog žbuna izgledaju kao da su kožni i sadrže i do 1,5 odsto kofeina. Biljka cveta od oktobra do decembra, a njeni plodovi su u vidu crvenih bobica.

Čaj odlično deluje na pojačanje imuniteta i metabolizma. On je veći antioksidant čak i od zelenog čaja i nema nikakvih nuspojava kao prilikom konzumiranja kafe i čaja sa kofeinom, a uz to i podiže energiju.

Mate čaj dovodi do buđenja slično kao kafa, ali bez neželjenih efekata kafe. Retko ometa san i ne izaziva nervozu koju kofein ponekad stvara. Koriste ga i sportisti da poboljšaju fizičke aktivnosti. Korisno je za osobe koje pate od mentalnog, fizičkog ili od sindroma hroničnog umora – navodi portal Bebrainfit.

6 prednosti ovog pića bogova.

1. Idealan odnos vitamina i minerala

Biljka Mate sadrži 27 odsto više vitamina nego zeleni čaj, uključujući vitamine A, C, E, B1, B2, niacin (B3), B5, B kompleks, kalcijum, gvožđe, kalijum, mangan, selen, magnezijum, fosfor, karoten, esencijalne masne kiseline, hlorofil, antioksidanse i još mnogo toga zbog čega i opravdava svoj bogovski naziv.

2. Jača kosti

Ispijanje ovog čaja povećava gustinu kostiju, čak i kod ljudi koji ne vežbaju.

Studija je sprovedena na ženama koje su u postmenopauzi, budući da su one najviše izložene riziku od osteoporoze. Zaključak koji je izveden je da su žene koje su redovno pile Mate čaj imale oko 10 odsto veću gustinu kostiju od žena koje ga nisu koristile.

3. Ubija ćelije raka debelog creva

Yerba Mate sadrži nekoliko poznatih antikancerogenih jedinjenja. Kada se ovaj čaj doda ljudskim ćelijama raka debelog creva u epruveti, ćelije raka se samouništavaju – navodi se u istraživanju.

4. Dobar je za srce

Ovo piće je korisno za srčana oboljenja, reguliše nepravilan rad srca i krvni pritisak.

Njegova antiupalna i antioksidativna svojstva štite srce i kardiovaskularni sistem. On opušta krvne sudove omogućavajući bolji protok krvi, a time i bolju cirkulaciju.

5. Smanjuje stres

Mate osvežava organizam, smanjuje umor i napetost mišića i ublažava stres.

Koristi se za jačanje otpornosti organizma u borbi protiv prehlada, podmlađuje telo i povećava lekovitost drugih biljaka ukoliko se uzima zajedno sa njima.

6. Ubrzava metabolizam

Tradicionalno se koristi kod poremećaja sistema za varenje, kontroliše apetit i čisti organizam, što može često da dovede do gubitka neželjenih kilograma.

U latinoameričkim zemljama postoji poslovica koja kaže:

– Da nema Mate čaja, svaki čaj bi bio dobar –

Način pripreme Mate čaja

Yerba Mate čaj ima kulturu poput japanskog ispijanja čaja. On je zvanično piće Argentine, gde ga koristi čak 92 odsto ljudi.

Tradicija nalaže da samo jedna osoba priprema čaj i nudi ostalima.

U svetu punom brzih rešenja i praznih obećanja, paragvajski čaj ostaje jednostavan, ali moćan izbor. Ubija kancer i čuva srce, a uz to budi telo i um bez nervoze, pada energije ili zavisnosti. Ako tražite nešto što vas pokreće, štiti i osvežava – ne tražite dalje. Yerba mate nije trend. To je navika koja menja život.

