Ubrzanje metabolizma posle 40: Ova stvar vraća energiju iz dvadesetih i topi salo bez gladovanja i muke

Ubrzanje metabolizma posle 40 ne traži drastične dijete ni sate u teretani. Posle četrdesete mišićna masa pada, a salo se lepi za stomak i kukove.

Zašto staje metabolizam u zrelim godinama

Posle četrdesete godišnje gubite oko jedan odsto mišićne mase. Manje mišića znači manje kalorija potrošenih u miru. Hormoni se menjaju, san postaje plići, a stres dolazi u paketu sa poslom i decom.

Najveća greška koju ljudi prave jeste drastično rezanje hrane. Telo se uplaši, uspori potrošnju i čuva svaku kaloriju za crne dane. Rezultat je zamoran krug gladovanja i vraćanja kilograma.

Šta zapravo znači ubrzanje metabolizma posle 40

To je proces u kome telu vraćate sposobnost da efikasno troši energiju kroz mišiće, kvalitetan san, dovoljno proteina i pametno kretanje, bez brojanja kalorija i gladovanja.

Proteini i snaga, temelj za buđenje metabolizma posle 40

Bez proteina nema mišića. Bez mišića nema potrošnje. Ciljajte na oko 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu telesne težine dnevno. Razložite ih kroz ceo dan.

Jaja, sir i jogurt za doručak

Piletina, riba ili pasulj za ručak

Skuva, tunjevina ili orasi kao užina

Lagani izvor proteina za večeru, najmanje tri sata pre spavanja

Trening sa opterećenjem dva do tri puta nedeljno radi posao. Ne morate da dižete tegove kao bodibilder, dovoljne su čučnjevi, sklekovi i elastične trake.

San i stres menjaju pravila igre

Nedostatak sna ruši vašu insulinsku osetljivost i diže glad za slatkim. Sedam sati sna nije luksuz, to je alat za topljenje sala bez dijete. Hronični stres podiže kortizol, a kortizol voli salo na stomaku.

Pokušajte sa kratkim šetnjama posle obroka, deset do petnaest minuta. To je trik iz sredine teksta koji obećavam u uvodu. Šetnja posle jela ravna šećer u krvi i pomaže varenje. Prema pregledu objavljenom u časopisu „Sports Medicine“, lagano kretanje posle obroka može poboljšati kontrolu glikemije kod odraslih osoba.

Voda, vlakna i začini koji pokreću metabolizam

Dehidratacija usporava sve. Popijte čašu vode čim ustanete. Vlakna iz povrća, ovsa i mahunarki hrane dobre bakterije u crevima i drže vas sitim. Ljuta paprika, đumbir i cimet blago pojačavaju termogenezu.

Dve litre vode dnevno kao minimum

Tri šake povrća uz glavne obroke

Manje belog brašna i industrijskih grickalica

Kafa pre treninga, ali bez šećera

Greške koje sabotiraju vraćanje energije posle 40

Mnogi se oslone samo na kardio i čude se kada vaga stane. Trčanje bez treninga snage topi i mišić, ne samo salo. Druga zamka su tečne kalorije, sokovi, slatka kafa i alkohol uveče. Treća je preskakanje doručka uz ogroman ručak, što razvuče šećer i glad do kasno.

Ubrzanje metabolizma posle 40 je rezultat malih, doslednih odluka. Nije magija ali ne mora da bude ni patnja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

