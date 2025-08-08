Ujutru na prazan stomak popijte čašu ovog napitka: Creva rade kao sat, a kilogrami se sami tope

Ujutru na prazan stomak popijte čašu ovog napitka i primetićete neverovatne promene

Đumbir je začin koji bi trebalo što pre da dodate u ishranu, a mnogi ga već imaju na polici sa začinima. Prema rečima stručnjaka, sadrži puno korisnih supstanci, poput đinđerola, koji ima protivupalno delovanje pa je izvrstan za smanjenje gasova i nadutosti, prvo zato što smanjuje upalu, a previše upala može da uzrokuje gasove, nadutost i tegobe želuca, prenosi N1 Zagreb.

Mala doza đumbira svaki dan može pomoći i pri smanjenju mučnine i povraćanja te grčeva u želucu. Iako je nadutost jedna od tipičnih tegoba koje pripisujemo današnjem stilu života, ovo nije jedini način na koji đumbir utiče na zdravlje i nije čudno što je napitak od đumbira sve popularniji.

Polako, ali sigurno smenjuje s trona “čudotvorni napitak” limunsku vodu. Uostalom, i on sadrži limun pa zadržava sve prednosti tog sastojka, a dodaje one koje donosi đumbir.

Prednosti napitka od đumbira

Kao i limunsku vodu, i napitak od đumbira trebalo bi konzumirati kao prvu stvar ujutru, pre jela. Đumbir je biljka s korenom u cvatu, a kada pijete napitak od đumbira, konzumirate koren. Đumbir sadrži vitamin C, magnezijum i kalijum. Evo još nekih dobrobiti napitka od đumbira.

Đumbir pomaže kod probave

Sveži đumbir najbolja je opcija za pomoć probavi. U đumbiru postoje određeni enzimi koji mogu da pomognu kod nadutosti, olakšaju zatvor i pomognu kod mučnine. Đumbir takođe može da pomogne kod jutarnjih mučnina, pa čak i kod mučnine i povraćanja izazvanih rakom, piše miss7.

Đumbir pomaže kod mršavljenja

Stalno ste na dijeti i vežbate kako biste izgubili koji kilogram? Istraživanje je pokazalo da đumbir može smanjiti glad i povećati broj kalorija koje se sagorevaju u procesu probave. Poenta? Đumbir može da pomogne u mršavljenju.

Đumbir sadrži jedinjenja koja mogu povećati toplotni efekat hrane, što povećava sagorevanje kalorija za razgradnju hrane. Međutim, dodavanje đumbira ishrani samo po sebi uglavnom neće rezultirati značajnim gubitkom težine. Đumbir takođe može da poveća grelin, hormon koji kontroliše nivo gladi i može da smanji apetit i pomoći vam da se osećate manje gladno.

