Ukusno, zdravo i još bolje nego maslac: Kako se pravi omiljena namirnica Novaka Đokovića?

Čak i bolja nego maslac – kažu da je omiljena namirnica Novaka Đokovića.

Iako se masnoće često izbegavaju u ishrani, postoji jedan dragoceni izuzetak – domaći gi puter. Ovaj prečišćeni maslac, omiljen među sportistima poput Novaka Đokovića, donosi ne samo bogatstvo ukusa već i niz zdravstvenih benefita.

Gi puter je dragoceni saveznik koji se preporučuje za dugovečnost i zaštitu od raznih bolesti. Smatra se da doprinosi poboljšanju apsorpcije hranljivih materija, podržava rad mozga i nervnog sistema, a čak i „podmazuje“ vezivno tkivo, čineći telo fleksibilnijim.

Ali kako ga napraviti kod kuće?

1. Priprema maslaca: Počnite sa neslanim, visokokvalitetnim maslacem. Lagano zagrevajte maslac u loncu dok se ne otopi. Uklonite belu penu koja se formira na površini.

2. Proceđivanje i dodavanje arome: Kada se maslac otopi i postane proziran s blagom orašastom aromom, ohladite ga i procedite kroz gazu. Sipajte ga u teglu i dodajte začinsko bilje po želji za dodatne arome.

3. Skladištenje i upotreba: Čuvajte gi puter na sobnoj temperaturi u tamnom prostoru. Zahvaljujući visokoj tački dimljenja, idealan je za prženje, pohovanje, pripremu supa i variva, kao i za dodavanje umacima.

Uživajte, ova namirnica je pravi dragulj ishrane, ali naravno kao i uvek – pazite na umerenost!

