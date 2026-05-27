Masno, a zdravo: kašičica ovog ulja dnevno obara šećer u krvi, topi salo oko stomaka i usporava starenje

Ulje oraha krije moć koju većina ignoriše. Kašičica dnevno menja šećer, struk i kožu. Probajte trik koji nutricionisti ćute.

Jedna kašičica dnevno. Toliko je dovoljno da ulje oraha uradi posao za koji vam treba čitava korpa skupih dodataka. Nije reklama, iza ove priče stoje konkretni brojevi, a ne marketing.

Trik nije u količini, već u tome kada ga unesete i sa čim ga kombinujete. O tome u nastavku.

Zašto baš orahovo ulje, a ne maslinovo

Maslinovo ulje je odlično, niko to ne spori. Ali kada govorimo o omega-3 masnim kiselinama biljnog porekla, ulje od oraha igra u drugoj ligi. Sadrži alfa-linolensku kiselinu u količini koju većina biljnih ulja ne može da dostigne. Upravo te kiseline smiruju upale u krvnim sudovima, a tihe upale su ono što gura holesterol gore i metabolizam dole.

Tu su i polifenoli, ista grupa jedinjenja zbog koje hvalimo crveno vino i tamnu čokoladu. Oni hvataju slobodne radikale pre nego što ovi stignu da oštete kolagen u koži. Otud i priča o usporavanju starenja, koja zvuči kao kliše, dok ne pogledate sastav nutritivne tablice.

Šta kaže nauka o šećeru u krvi

Ovde dolazimo do najzanimljivijeg dela. U studiji objavljenoj u časopisu „Journal of Diabetes and Metabolic Disorders“, pacijenti sa dijabetesom tipa 2 koji su tri meseca dnevno unosili 15 grama orahovog ulja imali su statistički značajan pad nivoa glukoze našte i HbA1c vrednosti. Reč je o oko jedne supene kašike dnevno, ništa ekstremno.

Ne treba juriti čuda. Ulje oraha neće zameniti terapiju, ali kao dodatak ishrani može pomoći u stabilizaciji šećera kod osoba sa insulinskom rezistencijom. Mereno i ponovljivo, što je redak luksuz u svetu „super namirnica“.

Kako ulje oraha topi salo oko stomaka

Masno, a topi sala, zvuči kao kontradikcija. Logika je sledeća. Omega-3 kiseline iz ulja oraha pomeraju metabolizam u smeru sagorevanja, a ne skladištenja. Smanjuju nivo trigliceride i deluju na hormone gladi, pa manje grickate uveče. Tu nema magije, samo biohemija koja konačno radi za vas.

Bonus, ulje oraha daje osećaj sitosti duže od ugljenih hidrata. Kašičica u jutarnju salatu ili jogurt i do ručka ne razmišljate o keksu iz fioke.

Da li ulje oraha može da se prži

Ne. Orahovo ulje ima nisku tačku dimljenja i toplota uništava upravo ono što ga čini vrednim. Koristite ga isključivo hladno, preko gotovog jela, u prelivu za salatu ili u smutiju. Termička obrada ga pretvara u običnu mast sa gorkim ukusom.

Kome ne odgovara

Osobe sa alergijom na orašaste plodove ga moraju zaobići, bez izuzetka. Trudnice i osobe na antikoagulantnoj terapiji treba da se konsultuju sa lekarom, jer omega-3 kiseline utiču na zgrušavanje krvi. Sve ostale, kašičica dnevno je sasvim u redu.

Kako prepoznati kvalitetno orahovo ulje

Tražite oznaku hladno ceđeno i tamnu staklenu flašu. Boja treba da bude zlatno-žuta do svetlo braon, miris izrazito orašast. Ako miriše na užeglo ili plastiku, vratite ga na policu. Domaće orahovo ulje od provenjenih proizvođača često je bolje od industrijskog, ali samo ako se čuva u frižideru posle otvaranja.

Mala flašica od 250 ml traje mesec dana uz kašičicu dnevno. Računica je jeftinija od bilo kog suplementa sa istim delovanjem.

Koja je dnevna doza ulja oraha

Optimalna dnevna doza ulja oraha za odraslu osobu je od jedne kašičice (5 ml) do jedne supene kašike (15 ml), unete hladno, najbolje uz obrok koji sadrži povrće ili belančevine. Više od toga ne donosi dodatnu korist.

Da li ulje oraha ide u frižider

Da, posle otvaranja obavezno ide u frižider kako bi se sprečilo da užegne i izgubi nutritivnu vrednost.

Može li se ulje oraha davati deci

Može, od treće godine, pola kašičice dnevno preko gotovog jela, uz prethodnu proveru da dete nije alergično na orahe.

Koliko dugo traje otvoreno orahovo ulje

Otvorena flaša u frižideru zadržava kvalitet oko dva meseca, a posle toga gubi aromu i korisna svojstva.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

