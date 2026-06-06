Pola kilograma dnevno menja vam mozak: ultraprerađena hrana podiže rizik od demencije za čak 58 odsto

Ultraprerađena hrana podiže rizik od demencije za 58 odsto. Proverite šta vam je danas na tanjiru pre nego što bude kasno.

Ultraprerađena hrana koju grickate uz seriju možda košta više nego što mislite. Naučnici sa Harvarda tvrde da ljudi koji je svakodnevno jedu u velikim količinama imaju 58 odsto veće šanse za razvoj demencije od onih koji je jedu retko. Reč je o čipsu, keksu, slanini i sečenoj šunki, dakle namirnicama koje retko ko doživljava kao opasne.

Ista studija, objavljena u Američkom časopisu za javno zdravlje, pokazala je i 46 odsto veći rizik od blagog kognitivnog oštećenja. To stanje se često smatra prvim diskretnim znakom da nešto sa pamćenjem nije u redu.

Šta je tačno pokazalo istraživanje na 5.300 ljudi

Tim sa Harvarda pratio je više od 5.300 Amerikanaca tokom deset godina. Analizirali su prehrambene navike i kognitivno zdravlje, pa upoređivali ko se kako hrani i ko prvi počinje da zaboravlja. Najgore su prošli oni koji dnevno pojedu više od pola kilograma industrijski prerađene hrane.

Najviše su se izdvojile prerađene mesne namirnice. Slanina, hot-dog i sečena šunka, koja je usput jedan od najomiljenijih nadeva za sendviče u Srbiji, vode listu sumnjivih.

Da li postoji bezbedna količina ultraprerađene hrane

Ne, nažalost ne postoji jasno definisana bezbedna granica. Profesorka Sindi Leung, koautorka studije, kaže da nije dovoljno reći „ne jedem samo prerađeno“ jer čak i umerene količine ostavljaju trag na mozgu tokom godina.

Ohrabrujući podatak koji menja perspektivu

Postoji i druga strana medalje. Ljudi koji su jeli minimalno prerađenu, celovitu hranu imali su 41 odsto manji rizik od demencije. To znači da svaki obrok koji zamenite domaćom čorbom, jajetom ili integralnim hlebom radi u vašu korist.

Voće, povrće, mahunarke, orašasti plodovi i sveže meso nisu skupa magija nego svakodnevne stvari. Problem je što su prerađene namirnice brže, jeftinije po zalogaju i osmišljene da ih jedete bez prestanka.

Zašto ultraprerađena hrana udara baš na mozak

Dr Aleks Heni iz Liverpula objašnjava da ovakva hrana doprinosi gojaznosti, dijabetesu tipa 2 i bolestima srca. Sva tri stanja su poznati faktori rizika za demenciju, što su priznali i američki centri za kontrolu bolesti u svojim preporukama o prevenciji kognitivnog pada.

Heni dodaje i nešto što se često previđa. Emulgatori i konzervansi mogu izazvati tihu upalu u telu, a upala se sve više povezuje sa propadanjem moždanih ćelija. Istraživači nisu dokazali direktnu uzročno-posledičnu vezu, ali kažu da je biološki verovatna.

Šta konkretno možete da promenite od sutra ujutru

Krenite od doručka jer se tu krije najviše skrivenog šećera i aditiva. Zamenite pakovane žitarice ovsenom kašom, a salamu od sendviča kuvanim jajetom ili sirom. Za užinu uzmite šaku oraha umesto kesice čipsa.

Pročitajte deklaracije. Ako lista sastojaka ima više od pet stavki koje ne prepoznajete kao hranu, vratite proizvod na policu. Ovo nije dijeta, već način da smanjite dnevni unos industrijskih aditiva bez velike drame.

Koju grickalicu vi najteže izbacujete iz kuće, iako znate da vam ne prija.

Da li domaća pica spada u ultraprerađenu hranu

Ne spada ako pravite testo i sos sami od svežih sastojaka. Smrznuta gotova pica iz prodavnice spada zbog brojnih aditiva i konzervansa.

Koliko sečene šunke nedeljno je previše

Stručnjaci preporučuju da prerađeno meso jedete najviše jednom do dva puta nedeljno. Svakodnevni sendvič sa šunkom dugoročno povećava rizik za zdravlje.

Da li integralni keks iz prodavnice spada u prerađenu hranu

Najčešće spada, jer pored brašna sadrži šećer, biljne masti i emulgatore. Pažljivo pročitajte deklaraciju pre kupovine.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com