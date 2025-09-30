Umesto jutarnje kafe: Zelena limunada spas je za celo telo – čisti toksine, topi salo

Za pripremu vam je potrebno svega 5 minuta

Ako niste za radikalne dijete i treninge, dovoljno je da promenite jednu naviku, i to onu jutarnju kako biste pokrenuli metabolizam i izgubili kilograme. U pitanju je napitak od samo 2 sastojka – peršuna i limuna.

Ova tečnost pomoći će vašem telu da se oslobodi viška vode, eliminisaće nadutost, razgraditi masne ćelije, podstaći bešiku na bolji rad i izbaciti toksine iz vašeg organizma. Što je od svega najbolje, sastojci su veoma jeftini, a za pripremu vam je potrebno svega 5 minuta.

Sastojci:

1 limun

60 g peršuna

60 ml vode

Priprema:

Iscedite sok iz limuna i iseckajte peršun. Stavite ih u šolju i preko prelijte vodu.

Primena: Ovaj napitak uvek pijte na prazan želudac. Konzumirajte po jednu šolju dnevno tokom 6 dana, a zatim napravite pauzu od 10 dana, pa možete početi ponovo.

Mnogo je važno kako započinjete svoj dan, a blagotvornije za vaš organizam biće da na poslu ujutru popijete čaj od peršuna i limuna umesto kafe. Već posle mesec dana primetićete rezultate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com