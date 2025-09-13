Umesto kafe popijte ovaj napitak svako jutro na prazan stomak: Podiže energiju, usporava starenje i kao rukom skida salo

Poznato je da zdravlje ulazi na usta, zato je važno čime započinjemo svoj dan. Sigurno se i vama dešava da nekim danima ne možete da se izvučete iz kreveta, koliko vam energije nedostaje. Tim danima obično pijemo velike količine kofeina, ali da se ne biste trovali, bolje izaberite jedno od ova 4 soka koji će učini čudo za vaše telo.

Ovo je 5 razloga da dan započnete napitkom koji će alkalizovati vaše telo, jer ovi sokovi ovako deluju na vaš organizam:

Jačaju imunitet

Poboljšavaju varenje

Pomažu vam da smršate

Podižu energiju

Sprečavaju starenje

1: Sok od ananasa, meda i jabukovog sirćeta

Potrebno je:

200 ml soka od ananasa (sveže isceđen);

2 kašike jabukovog sirćeta;

1 kašika domaćeg meda.

Pomešajte sok od ananasa, siće i med pa popijte prvo ujutru. Posle popijte još jednu čašu vode.

Ovaj sok će vam pomoći da smršate i izbacite toksine iz organizma. Med u kombinaciji sa jabukovim sirćetom će sprečiti osećaj gladi, ali će isto tako dati dovoljno energije vašem telu da nesmetano obavi jutarnje obaveze.

2. Zeleni smuti

Priprema:

2 šolje svežeg spanaća,

pola šolje zamrznutih kupina;

1 komadić svežeg đumbira,

kašičica meda po izboru.

Sve ubacite u blender, pa kada se samelje popijte ovo ujutru. Ovo je više kao kaša i predstavlja pravu infuziju. Ovaj smuti može da zameni doručak. Posle popijte još dve čaše vode.

Iako ne izgleda primamljivo, ovaj smuti je veoma ukusan. Spanać je zadužen za dobro raspoloženje, pa se ovaj smuti koristi i za lečenje depresije i anksioznosti. Đumbir će pomoći da iz tela izbacite sve toksine od prošlog dana.

3. Slatki koktel

Potrebno:

4 šargarepe i

1 oljušten limun.

Ubacite šargarepu i limun u sokovnik i dobijeni sok popijte čim se probudite. Limun je pun vitamina C koji će osnažiti vaš imunitet. Limun je poznat i po tome što telu daje energiju. Šargarepe su pravi antioksidanti. Sok od šargarepe izbacuje iz tela parazite i toksine, sprečavajući pojavu bolesti.

4. Super moćni napitak

Potrebno:

1 šolja vrele vode;

1 cm korena đumbira;

sok od pola limuna;

osmina šolje jabukovog sirćeta;

1 kašičica meda;

pola kašičice kurkume.

U vrelu vodu dodajte đumbir i kurkumu i pustite da sve vri oko 10minuta. Stavite jabukovo siće, sok od limuna, med u posebnu šolju. Kad đumbir i kurkuma budu spremni dodajte ih u šolju sa ostalim sastojcima. Promešajte i pijuckajte za dobro zdravlje.

Ovaj napitak izbacuje toksine, sagoreva kalorije, topi masnoće, podstiče brži rad metabolizma, alkalizuje telo, i daje vam neophodnu energiju.

Ovaj super napitak je u stanju da spreči razvoj opasnih bolesti, virusa i bakterija.

(Stil.kurir.rs)

