Unesite ovo suvo voće u svakodnevnu ishranu, najbolje jača srce i podiže imunitet

Ruski nutricionista Ljudmila Mikitjuk objasnila je za Sputnjik koje su četiri vrste najkorisnijeg suvog voća koje treba uključiti u svoju svakodnevnu ishranu.

Najkorisnije suvo voće

Na spisku najkorisnijih i najhranjivijih vrsta suvog voća nalaze se: suve šljive, urme, suve kajsije i suvo grožđe. Prema njenim rečima, upravo oni su rekorderi u količini vlakana, vitamina i minerala, kojih imaju tri puta više u odnosu na sveže voće.

Urme su pravo čudo prirode – male, a pune nutritivnih vrednosti koje menjaju organizam. Samo nekoliko njih dnevno može značajno poboljšati Vaše zdravlje.

„Mogu da zadovolje veliki procenat preporučene dnevne vrednosti hranljivih materija. Ove poslastice sadrže mnogo polifenola koji su jak antioksidans“, istakla je poznata nutricionistkinja.

Unesite ovo suvo voće u ishranu za svaki dan. Suvo grožđe sadrži mnogo kalijuma, vitamina grupe B i zahvaljujući kojima mogu da smanjuju krvni pritisak, kao i da smanjuju upalne procese u telu. Suve šljive su prirodni laksativ. Takođe su bogate kalijumom, vlaknima i vitaminima A i K, a dobra su prevencija za kardiovaskularne bolesti i pomažu u borbi protiv osteoporoze, objasnila je Mikitjuk.

„Urme su bogate gvožđem, kalijumom i vlaknima. Vode među antioksidansima čime doprinose smanjenju oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. U poslednjim mesecima trudnoće pomažu u širenju grlića materice“, navela je ona.

Kada su u pitanju suve kajsije, za njih je karakteristično da su dobre za prevenciju očnih bolesti. Bogate su vlaknima, kalijumom, vitaminima A i C. Mogu da obezbede 47 odsto dnevnih potreba vitamina A, što je dobro za kožu i oči, dodala je nutricionista.

Međutim, ona je podsetila da suvo voće u sebi čuva sav kalorijski sadržaj celog voća, tako da je važno pratiti količinu koja se pojede, inače se od ove zdrave poslastice lako može dobiti na težini.

(Sputnjik)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

