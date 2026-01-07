Uništavaju jetru i bubrege i goje: Ovo su najnezdravija pića, a mnogi misle da su bezopasna

Alkohol, gazirani i veštački sokovi, pivo su najnezdravija pića, a mnogi smatraju bezalenim. Razaraju bubrege i jetru i veoma su kalorični.

Umerenost je uvek na prvom mestu. Ljudi obično obraćaju pažnju više na hranu koju konzumiraju, manje na piće, a ovde je zamka. Ovo su najnezdravija pića za koja mnogi smatraju da su bezopasna.

Održavanje uravnotežene ishrane je ključni deo održavanja optimalnog zdravlja creva i metabolizma.

Naša creva su dom za trilione bakterija koje igraju ključnu ulogu u varenju, imunitetu, pa čak i regulaciji raspoloženja. Slično tome, na naš metabolizam, proces kojim naša tela pretvaraju hranu u energiju, značajno utiče ono što konzumiramo.

Iako se često fokusiramo na hranu koju jedemo da bismo održali zdrava creva i efikasan metabolizam, jednako je važno uzeti u obzir pića koja pijemo.

Određena pića mogu loše uticati na naše opšte zdravlje. Nutricionista Liza Ričards i dijetetičarka Trista Best izdvojile su dve opcije koje bi trebalo da izbegavamo ako želimo da održimo dobro zdravlje creva i brz metabolizam.

Voćni sokovi

Voćni sokovi iz prodavnice, iako se često smatraju zdravim izborom, mogu biti štetni za metabolizam i kontrolu težine. „Komercijalni voćni sokovi mogu biti štetni za metabolizam i kontrolu težine zbog visokog sadržaja šećera i nedostatka vlakana“, kaže Ričards za SheFinds.

Energetska pića

Energetska pića su popularna zbog svoje sposobnosti da podignu nivoe energije, ali mogu predstavljati ozbiljne zdravstvene rizike, posebno kada su u pitanju naša creva.

„Energetska pića spadaju u najnezdravija pića. Mogu biti štetna po zdravlje creva zbog visokog sadržaja kofeina i šećera, kao i prisustva veštačkih zaslađivača i aditiva“, ističe Best. Prekomerni unos kofeina može preterano stimulisati probavni sistem, što dovodi do problema kao što su gastritis i refluks kiseline.

Alkohol

Ma koliko da govorimo o nezdravim napicima, na vrhu ove liste definitivno je alkohol i zahteva posebnu analizu.

Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2014. godine, konzumiranje alkohola može značajno povećati rizik od različitih zdravstvenih problema. Ovi problemi uključuju depresiju, anksioznost, cirozu jetre, pankreatitis, nasilje i slučajne povrede.

Imuni sistem i infekcije

Obilato konzumiranje alkohola oslabljuje imuni sistem, čime se povećava rizik od upale pluća i tuberkuloze. Takođe, alkohol podstiče rizično seksualno ponašanje, što povećava šanse za prenošenje polno prenosivih infekcija.

Trudnoća i fetalni alkoholni sindrom

Konzumiranje alkohola tokom trudnoće može ozbiljno oštetiti fetus i dovesti do Fetalnog alkoholnog sindroma. Ovo stanje može uzrokovati trajne fizičke, mentalne i razvojne probleme kod deteta.

Zaključak

Konzumiranje alkohola nosi sa sobom mnogobrojne rizike po zdravlje. Važno je biti svestan ovih rizika i doneti informisane odluke o konzumiranju alkohola.

Koliko alkohol doprinosi gojaznosti i koje piće izabrati

Ukoliko ste se pitali koliko alkohol goji i u kojoj meri možete da pijete, evo odgovora. Zapravo nije toliko problem u kalorijama koje sadrže alkoholna pića, već u tome šta će uslediti nakon što popijete nekoliko čašica.

U tom slučaju, otvara se apetit i glad je neminovna, a tada može da vam se desi da pojedete mnogo više nego što vam je potrebno, a uz to još može da se desi da poželite upravo hranu koja je zabranjena, brzu hranu koja je ukusna i tu počinje začarani krug.

Pivo

Smatra se da je pivo najveći neprijatelj vitkog struka, pa čak postoji i izraz „pivski stomak“ koji to potvrđuje. Ipak, krigla piva sadrži 170 kalorija, ali je problem u tome što se retko ko zadrži na samo jednoj. Čak i neki stručnjaci tvrde da samo pivo neće dovesti do gojaznosti, već hrana koju unosimo nakon nekoliko čaša ovog napitka pa su ga svrstali u najnezdravija pića.

Saveti za ljubitelje piva:

Birajte svetla piva, jer sadrže manje kalorija nego tamna.

Izbegavajte piva iz domaće proizvodnje, jer mogu imati duplo više kalorija nego industrijska.

Žestoka pića

U periodu kada nas očekuju razne proslave i svadbe na kojima se najčešće konzumiraju žestoka pića poput viskija, votke ili rakije. Ona su takođe neprijatelji svake dijete, jer iako imaju oko 50 kalorija, u sebi sadrže dosta alkohola koji goji. Izbegavajte ova kratka pića na slavljima, a umesto njih odaberite neku drugu opciju koja manje utiče na figuru.

Kokteli i džin tonik

Pića koja najviše goje definitivno su mešana pića poput raznih koktela. U njima, osim alkohola, postoji i velika količina slatkih sirupa i sokova, što ih doslovno čini kalorijskom bombom. Činjenica da jedna čaša koktela može da sadrži preko 300 kalorija daje vam dobru smernicu da se držite podalje od ovog alkoholnog napitka.

Alternativa za džin tonik:

Mešajte džin sa kiselom vodom i malo limunovog soka, jer tonik sadrži kukuruzni sirup prepun fruktoze koja goji.

Šampanjac

Iako je šampanjac piće koje se najviše forsira na proslavama kao što je Nova godina, postoji dosta ljubitelja koji u njemu uživaju i tokom ostatka godine. Ovo je zaista dobra odluka, jer jedan decilitar šampanjca sadrži svega 80 kalorija.

Ne spada u najnezdravija pića. Osim što ne goji, šampanjac je i veoma dobar za celokupno stanje organizma, jer poboljšava zdravlje srca, koži daje lepši izgled, a utiče i na bolje raspoloženje i smanjuje depresiju.

Vino

Ako zaista želite da izgledate savršeno, a ne želite da se ugojite, vaš saveznik biće vino. Ono ne samo da ne utiče na težinu, već su nedavne studije dokazale da žene koje redovno piju ovo piće imaju manje masnih naslaga nego one koje ne konzumiraju alkohol.

Zato natočite sebi čašu crnog ili belog vina i uživajte u druženju sa svojim prijateljima bez ikakvog osećaja krivice ili bojazni da ćete se imalo ugojiti, ali zapamtite, umerenost je na prvom mestu.

