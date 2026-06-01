Šta je zdravije – breskve ili kajsije? Obe su pune vitamina, ali jedna ipak odnosi pobedu

Breskve ili kajsije? Obe su bogate vitaminima, ali jedna voćka ipak nosi titulu zdravije. Pogledajte po čemu se razlikuju i koju izabrati.

Letnje voće je stiglo, a na pijacama se najčešće dvoumime između dve kraljice sezone. Iako su breskve i kajsije vizuelno slične, njihova nutritivna vrednost nije identična. Obe su bogate vlaknima i mineralima, ali se ipak razlikuju po sastavu, što postavlja pitanje – koja je zapravo bolja za naše zdravlje?

Nutritivne razlike kada su u pitanju breskve i kajsije

Iako obe voćke imaju jestivu koru i sočno meso, razlikuju se po količini hranljivih materija. Kajsije su pravi rudnik vitamina A, što ih čini ključnim saveznikom za dobar vid i zdravu kožu.

U 100 grama sadrže oko 96 mikrograma vitamina A i 231 miligram kalijuma, uz svega 48 kalorija.

S druge strane, breskve se ističu širim spektrom nutrijenata. U istoj količini imaju oko 42 kalorije, ali sadrže više vitamina C, kao i važne antioksidanse poput likopena.

Pored toga, breskve su bogatije vitaminima B-kompleksa i selenom, što ih čini pravim „šampionkama“ kada govorimo o raznovrsnosti.

Kako breskve i kajsije utiču na vaše telo?

Kada analiziramo direktan uticaj na organizam, svaka voćka ima svoje specifične adute koji mogu presuditi u vašem izboru:

Varenje i detoksikacija

Obe vrste obiluju dijetetskim vlaknima koja ubrzavaju rad creva i pomažu u održavanju zdrave probave.

Kardiovaskularno zdravlje

Zahvaljujući visokom nivou kalijuma, ove voćke doprinose regulaciji krvnog pritiska i zdravlju srca.

Imunitet

Visok sadržaj vitamina C u breskvama direktno jača odbrambeni sistem, dok antioksidansi u kajsijama štite ćelije od oksidativnog stresa.

Zdravlje kože

Redovna konzumacija doprinosi hidrataciji iznutra, dajući koži zdraviji sjaj tokom vrelih letnjih meseci.

Zašto su obe voćke neophodne vašem telu?

Bez obzira na razlike, breskve i kajsije su nezamenljive za varenje i jačanje imuniteta. Obe voćke imaju nizak glikemijski indeks, što znači da ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi.

Breskve imaju GI 28, dok je kod kajsija 34, što ih obe čini sigurnim izborom čak i za one koji strogo paze na ishranu.

Najbolji izbor je balans

Ako vam je potreban jači izvor vitamina A, kajsije su logičan pobednik. Ako pak tragate za širom paletom mikronutrijenata i antioksidanasa, breskve odnose prednost. Ipak, umesto da birate jednu, najpametnije je da kombinujete oba ploda.

Uživajte u punom spektru ukusa i zdravlja koje vam ovo leto nudi, jer su upravo breskve i kajsije idealan par za balansiranu letnju ishranu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

