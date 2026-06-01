Šta je zdravije – breskve ili kajsije? Obe su pune vitamina, ali jedna ipak odnosi pobedu

Letnje voće je stiglo, a na pijacama se najčešće dvoumime između dve kraljice sezone. Iako su breskve i kajsije vizuelno slične, njihova nutritivna vrednost nije identična. Obe su bogate vlaknima i mineralima, ali se ipak razlikuju po sastavu, što postavlja pitanje – koja je zapravo bolja za naše zdravlje?
Nutritivne razlike kada su u pitanju breskve i kajsije
Iako obe voćke imaju jestivu koru i sočno meso, razlikuju se po količini hranljivih materija. Kajsije su pravi rudnik vitamina A, što ih čini ključnim saveznikom za dobar vid i zdravu kožu.
U 100 grama sadrže oko 96 mikrograma vitamina A i 231 miligram kalijuma, uz svega 48 kalorija.
S druge strane, breskve se ističu širim spektrom nutrijenata. U istoj količini imaju oko 42 kalorije, ali sadrže više vitamina C, kao i važne antioksidanse poput likopena.
Pored toga, breskve su bogatije vitaminima B-kompleksa i selenom, što ih čini pravim „šampionkama“ kada govorimo o raznovrsnosti.
Kako breskve i kajsije utiču na vaše telo?
Kada analiziramo direktan uticaj na organizam, svaka voćka ima svoje specifične adute koji mogu presuditi u vašem izboru:
- Varenje i detoksikacija
Obe vrste obiluju dijetetskim vlaknima koja ubrzavaju rad creva i pomažu u održavanju zdrave probave.
- Kardiovaskularno zdravlje
Zahvaljujući visokom nivou kalijuma, ove voćke doprinose regulaciji krvnog pritiska i zdravlju srca.
- Imunitet
Visok sadržaj vitamina C u breskvama direktno jača odbrambeni sistem, dok antioksidansi u kajsijama štite ćelije od oksidativnog stresa.
- Zdravlje kože
Redovna konzumacija doprinosi hidrataciji iznutra, dajući koži zdraviji sjaj tokom vrelih letnjih meseci.
Zašto su obe voćke neophodne vašem telu?
Bez obzira na razlike, breskve i kajsije su nezamenljive za varenje i jačanje imuniteta. Obe voćke imaju nizak glikemijski indeks, što znači da ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi.
Breskve imaju GI 28, dok je kod kajsija 34, što ih obe čini sigurnim izborom čak i za one koji strogo paze na ishranu.
Najbolji izbor je balans
Ako vam je potreban jači izvor vitamina A, kajsije su logičan pobednik. Ako pak tragate za širom paletom mikronutrijenata i antioksidanasa, breskve odnose prednost. Ipak, umesto da birate jednu, najpametnije je da kombinujete oba ploda.
Uživajte u punom spektru ukusa i zdravlja koje vam ovo leto nudi, jer su upravo breskve i kajsije idealan par za balansiranu letnju ishranu.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com