Uštipci bez mleka i jaja: Prozračni i mekani kao duša, ukusnije niste probali

 –  
Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni

Za nešto više od pola sata, dobićete gomilu mekanih uštipaka i večera za celu porodicu će biti spremna.

Uštipci su odličan izbor za večeru. Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni. A ako nešto ostane, mogu sutra da posluže kao užina.

Ako postite, možete ih jesti sa džemom ili ajvarom. A ako ne postite, jedite ih sa sirom, pavlakom ili suhomesnatim proizvodima.

Sastojci:

  • 350 g brašna
  • 300 ml mlake vode
  • 20 g svežeg kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašičica soli

Priprema:

Razmutiti kvasac s mlakom vodom i šećerom pa odmah dodati so i postepeno dodavati brašno mešajući varjačom.

Ostaviti da smesa nadođe 20 minuta.

Kašiku umočiti u vodu, uzimati testo i stavljati u vrelo dublje ulje. Pržiti sa svih strana dok ne dobiju zlatnu boju.

