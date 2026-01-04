Utiče li praznični klasik na vitku liniju: Koliko kalorija stvarno ima sarma?!

Iako sarma često nosi reputaciju hrane sa puno kalorija, pritom i „teške“, nutritivni podaci pokazuju da njen energetski unos ipak niži

Sarma je nezaobilazni klasik na prazničnim stolovima širom Srbije i Balkana, ali veliki broj ljubitelja ovog jela povremeno se zapita: koliko kalorija ima jedna porcija i da li može da „pokvari“ dijetu?

Iako sarma često nosi reputaciju „teške“ i kalorične hrane, nutritivni podaci pokazuju da njen energetski unos može biti znatno niži i umereniji.

Nutricionističke tabele otkrivaju da odgovor nije jednostavan. Naime, kalorije u sarmi variraju u zavisnosti od mesa, pirinča i čak količine masnoće u receptu.

Nutritivni profil: kolika je kalorijska vrednost?

Prema analizi nutritivnih podataka, tradicionalna sarma u proseku sadrži između 110 i 170 kalorija na 100 grama proizvoda. To se može smatrati umerenim kaloričnim unosom u kontekstu obroka bogatog proteinima i ugljenim hidratima. kalorije.hr

To znači da porcija od oko 150 grama, što je uobičajena veličina jedne ili dve sarme, može imati oko 195 do 350 kalorija. Ovo je, naravno, bez dodatnih priloga.

Nutricionisti ističu da najveći uticaj na ukupnu kalorijsku vrednost imaju:

– vrsta mesa – masnija svinjetina daje više kalorija nego nemasna junetina ili mešavina mesa,

količina pirinča u nadevu,

– dodatna masnoća poput ulja ili masti korišćenih pri kuvanju.

Mit o „teškoj“ kalorijskoj bombi

Iako sarmu mnogi doživljavaju kao vrlo kalorično jelo, stručnjaci objašnjavaju da to nije pravilo ako se priprema pažljivo i umereno. Sarma može biti nalik uravnoteženom obroku koji uključuje proteine iz mesa, složene ugljene hidrate iz pirinča i vlakna. Naravno, tu su i vitamini iz kiselog kupusa.

Kupus sam po sebi, osnovna sastavnica sarme, ima vrlo mali broj kalorija, oko 22 kcal na šolju sirovog kupusa. On je bogat vitaminima i vlaknima koja doprinose sitosti.

Ipak mera i ravnoteža

Dakle, sarma ne mora biti neprijatelj vaše linije ako se priprema sa manje masnoće i ako se ne pretera sa količinom.

Umerena porcija tradicionalnog jela može biti deo uravnoteženog plana ishrane, posebno ako se kombinuje sa svežim prilozima i povrćem.

Za one koji paze na unos kalorija, laganije varijante sa nemasnim mesom, više povrća ili posnim sastojcima mogu dodatno smanjiti energetski unos, a pritom zadržati autentičan ukus sarme.

