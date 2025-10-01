Večera koja će vam istopiti salo: Jedite ovo pre spavanja i gledajte kako kilogrami nestaju dok spavate

Večera bi trebalo da bude lagan obrok, ali ispunjen hranljivim materijama koje nam ubrzavaju metabolizam.

Ako ovo budete jeli za večeru, možete veoma brzo da smršate. Imajte u vidu da vaš poslednji obrok ne treba da bude previše kasno.

Riba

Bogata je omega-3 masnim kiselinama i proteinima. Ljudi kojima nedostaju omega-3 masne kiseline lošije spavaju tokom noći, a to vodi nezdravoj ishrani.

Ista je situacija i sa belim pilećim mesom. Grilujte ga, obarite ili ispecite na teflonu, i pojedite za večeru. Proteini će vas brzo zasititi i krenuti u akciju topljenja salčića dok vi budete spavali…

Orasi

Orasi podižu nivo magnezijuma, a takođe obiluju omega-3 masnim kiselinama. Pomoći će vam da bolje spavate, a i smanjiće rizik od bolesti srca, raka i dijabetesa. Oni, takođe, drže sitost, baš kao i bademi – zato su idealni za večernji obrok.

Mlečni proizvodi

Mleko je bogato kalcijumom. Istraživanje iz 2010. godine sprovedeno među ženama koje su pred menopauzom, a koje su konzumirale hranu bogatu kalcijumom, pokazalo je da su izgubile značajne količine masnih naslaga. Osim što pomaže u topljenju sala, kalcijum poboljšava i vaš san. Dakle, pre odlaska na spavanje, dobro se najedite – možete i da kombinujete mlečne proizvode sa mesom i orašastim plodovima – rezultati neće izostati.

(superzena.b92.net)

