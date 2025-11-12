Večera koja leči: Jeftina je, a čini čuda za creva

Večera koja leči: Brza, jeftina i moćna kombinacija kinoe, kefira i povrća za zdravlje creva i lakšu probavu.

Stomak ume da se pobuni kad mu damo previše – teška hrana, stres, neredovni obroci. Umesto da posegneš za tabletom, probaj nešto jednostavno, hranljivo i provereno. Večera koja leči je lagana, ukusna i pomaže da se creva vrate u ravnotežu.

Umesto da večera bude još jedan izvor nelagodnosti, može da postane tvoj saveznik. Ova večera ne traži posebne veštine ni skupe sastojke – samo malo pažnje prema sebi. Kad spojiš kinou, kefir i povrće, dobijaš obrok koji ne samo da hrani, već i obnavlja. Ova kombinacija pomaže telu da se opusti, stomaku da proradi, a tebi da se osećaš lakše – bez nadutosti, bez težine, bez osećaja da si „pregurao“. I sve to za manje od 300 dinara.

Šta je ta večera koja leči

To je salata od kinoe, grčkog kefira i svežeg povrća – puna vlakana, probiotika i vitamina. Kinoa podstiče varenje, kefir obnavlja mikrofloru, a povrće daje svežinu i hranljivost.

Recept:

100g kuvane kinoe

1 šaka seckanog krastavca, paprike i šargarepe

3 kašike grčkog kefira

Prstohvat soli, limunov sok, malo maslinovog ulja

Sve pomešaj, ostavi da odstoji 10 minuta – i uživaj. Večera koja leči je gotova.

Zamene ako nemaš sve:

Umesto kinoe bulgur, proso, palenta

Umesto kefira jogurt sa probioticima

Povrće po izboru tikvica, rukola, paradajz

Sve što te zanima pre nego što probaš:

Pomaže li kod zatvora?

– Da – vlakna i probiotici podstiču redovno pražnjenje.

Može li se jesti svako veče?

– Može. Lagana je, ne goji i telu prija.

Koliko košta?

– Oko 250–300 dinara po porciji.

Kada je najbolje vreme za ovu večeru?

– Između 18h i 20h – da se svari pre spavanja.

Da li je pogodna za decu?

– Jeste, uz blaže začine i manje kefira.

Kad ti telo traži predah, a stomak signalizira da mu treba pomoć, večera koja leči je najjednostavniji odgovor. Ne moraš da trošiš mnogo, ne moraš da kuvaš satima – samo spoji kinou, kefir i povrće. Ova kombinacija ne samo da smiruje creva, već ti vraća osećaj lakoće, bez nadutosti i težine. U svetu brzih rešenja, ovo je ono koje zaista radi. Praktično, ukusno, provereno – i tvoje telo će ti biti zahvalno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com