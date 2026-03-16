Večera za pamćenje: Najlakši recept za lazanje

Najlakši i najbrži recept za popularno italijansko jelo. Večeru za pamćenje možete veoma brzo da napravite i da oduševite sve ukućane.

Lazanje su tradicionalno italijansko jelo sa testeninom, kremastim sosom i dodatkom po želji, a ako ne želite da stavite meso, probajte ovaj recept sa ukusnim pečurkama!

Ako volite lazanje, ali vam se ne mili da perete gomilu sudova nakon pripreme, ova verzija će vam se dopasti. Spremaju se brzo, u jednoj posudi, a ukus ostaje isti kao kod klasičnog italijanskog jela.

Večera za pamćenje – sastojci:

400 grama kora za lazanju

300 grama pečuraka

3 čena belog luka

3 kašike brašna

3 kašike maslaca

400 mililitara mleka

So, biber

Tvrdi sir

Priprema:

Testeninu obarite u posoljenoj vodi, rernu zagrejte na 200 stepeni.

Pečurke i beli luk brzo propržite, izvadite iz posude pa u njoj rastopite maslac.

Dodajte brašno i mešajte dva minuta, potom nalijte mlekom i mešajte dok ne dobijete gusti sos.

Ređajte u posudu za pečenje malo sosa, pa kore, pa pečurke i tako dok ne potrošite sve sastojke.

Pospite narendanim sirom i zapecite u rerni.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com