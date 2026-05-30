Večera koja čuva srce: Ovaj obrok za tren reguliše pritisak, a sprema se brže nego što mislite

Večera za pritisak od skuše i pečene paprike sređuje brojke za par nedelja. Probajte je već večeras umesto kasne šunke.

Skuša i pečena paprika na tanjiru – dvadeset minuta i obrok je spreman. Ovakva večera za pritisak znači više nego bilo kakav kasni sendvič sa pavlakom, a svi i dalje biramo sendvič samo zato što mislimo da je ‘zdrava riba’ neka velika mudrost i komplikacija.

Nije. Skušu ne morate ni da čistite, ne marinira se satima i ne treba vam nikakav poseban kuvarski talenat. Samo je ubacite u rernu uz malo pečene paprike iz tegle i imate obrok koji direktno bije po onom što nam diže pritisak – izbacuje so iz organizma i opušta krvne sudove da ne budu krti.

Zašto baš skuša, a ne neka „lakša“ riba

Skuša je kraljica masnih riba. U njoj imaš toliko zdravih omega-3 masti – daleko više nego u onom običnom osliću ili brancinu – da je to prava mala fabrika za tvoje arterije. Te masti nisu ‘teške’ da ti se talože po stomaku, nego rade suprotno: opuštaju zidove krvnih sudova i gase onu tihu upalu koja nam svima podiže onaj donji, najgori pritisak.

Prema analizi objavljenoj u časopisu „Hypertension“, redovan unos omega-3 iz ribe može sniziti sistolni pritisak za nekoliko milimetara žive, što kod graničnih vrednosti znači razliku između terapije i mirne kontrole.

Brancin je gastronomski ukus, skuša je posao. Ako imate povišen pritisak, plava riba dva do tri puta nedeljno daje rezultat koji se vidi na manžetni za četiri do šest nedelja. Najjeftinija je u martu i aprilu, ali smrznuta skuša iz domaćih marketa radi isti posao.

Pečena paprika nije dekoracija, ona je pola zdravlja

Crvena paprika je prava bomba kalijuma, a kalijum ti je onaj ‘čistač’ koji iz bubrega tera višak soli napolje. Jednostavno je: što više kalijuma uneseš, to manje soli ostaje u krvi, a pritisak pada brže nego od bilo koje tablete.

Ali, tu pravimo grešku broj jedan. Većina nas kupi pečenu papriku u tegli, pa misli – to je to, zdravo je. Nije, ako je puna sirćeta i soli. Industrijska tegla često ima toliko natrijuma da poništi sav trud koji si uložio u onu zdravu ribu. Zato, ako nemaš domaće, papriku iz tegle obavezno isperi pod mlazom vode pre nego što je staviš na tanjir. Operi tu so, pa tek onda jedi.“

Kako se sprema večera za pritisak za 20 minuta

Rerna na 220 stepeni, gornji i donji greč. Skušu položite na papir za pečenje, prelijte sa kašikom maslinovog ulja, pospite malo bibera i listić ruzmarina. Bez soli, paprika dolazi sa svojim ukusom i to je dovoljno.

Riba se peče 12 do 15 minuta, tačno onoliko koliko traje da se postavi sto

Pečene paprike izvadite iz tegle, isperite, iseckajte na trake i prelijte sa kašičicom maslinovog ulja i belim lukom

Servirate zajedno, bez priloga od hleba i belog pirinča, koji bi vam digli šećer i zadržali vodu

Šta je tačno DASH pristup ishrani

DASH je skraćenica za ishranu razvijenu za sniženje pritiska, zasnovanu na visokom unosu kalijuma, magnezijuma i kalcijuma, uz smanjen natrijum. Večera za pritisak od skuše i pečene paprike pogađa sva četiri parametra istog dana, bez brojanja kalorija.

Tri greške koje vam poništavaju sav trud

Prvo, ne oslanjaj se na šarene pilule. Kapsule sa ribljim uljem su smešne u poređenju sa pola fileta prave skuše. Riba ti daje sve – i selen, i vitamin D, i ono što ti srce stvarno hrani. Ako uz tu ribu potegneš čašu vina, džaba si krečio. Alkohol posle nekoliko sati digne pritisak, pa se onaj blagotvorni efekat ribe samo izgubi u vetar.

Druga greška je kasna večera, posle devet uveče. Tada ti bubrezi usporavaju, telo zadržava so k’o sunđer, pa ti ni najzdravija hrana ne može pomoći onoliko koliko bi mogla. Pomeri to na sedam sati, da organizam ima kad da svari i izbaci višak.

I treća, najvažnija – slušaj doktora. Ako već piješ lekove za pritisak, ne skidaj se sa njih na svoju ruku samo zato što si promenio večeru. Svaku promenu prvo pretresi sa lekarom.

Koliko puta nedeljno treba jesti skušu zbog pritiska

Dva do tri puta nedeljno je optimalno. Više od toga povećava unos žive iz mora, manje od toga ne daje merljiv efekat na pritisak.

Da li se ova večera može jesti svako veče tokom leta

Može, ali rotirajte ribu sa pasuljem, leblebijama ili tofuom. Raznovrsnost izvora kalijuma i magnezijuma daje stabilnije rezultate od ponavljanja istog obroka.

Da li deca i trudnice mogu da jedu skušu

Da, skuša spada u ribe sa niskim sadržajem žive za razliku od tune i sabljarke. Porcija jednom nedeljno je bezbedna i preporučena.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

