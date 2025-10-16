Večerajte ovo tačno u 19h svaki dan i samo gledajte kada salo oko stomaka krene da se topi

Mnoge su rasprave o tome kada je tačno vreme za večeru.

Iako svako od nas ima svoje navike i tempo, važno je razumeti kada je najbolje vreme za večeru kako bi se izbegli problemi sa varenjem i lošim snom. Stručnjaci preporučuju da poslednji obrok bude najkasnije do 19:00 ili 19:30, kako bi se omogućilo telu dovoljno vremena za varenje pre odlaska na spavanje.

Dok neki mogu da varenje obave za samo dva sata, drugi možda trebaju 12 do 13 sati između večere i spavanja. Preporuka je da obrok bude završen tri do četiri sata pre nego što odete na spavanje. Ovo ne samo da može poboljšati kvalitet sna, već i smanjiti rizik od problema kao što su nadutost, žgaravica, pa čak i noćne more.

Kasni obroci mogu uzrokovati različite zdravstvene probleme, uključujući varenje, zatvor, nadutost i mučninu, kao i poremećaje u spavanju i povećanje telesne težine. Uvođenjem rutine za večeru, možete značajno poboljšati svoje opšte zdravlje i kvalitet sna.

