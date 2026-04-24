Večernji napitak za jetru bolji nego kasna kafa: Jedna šolja smiruje stomak pred spavanje

Večernji napitak za jetru može biti lagana zamena za kasnu kafu posle večere. Pravi se brzo, prija stomaku i uvodi telo u mirniji ritam.

Uveče, kad se slegne sve što ste pojeli tokom dana mnogi posegnu za još jednom kafom ili slatkišem. Tu nastaje problem – telo bi da uspori, a mi mu dodamo nešto što ga opet ponovo razbudi. Zato je večernji napitak za jetru dobra, blaža zamena za kasnu kafu.

Nije čarobna čaša i ne briše posledice teške večere preko noći, ali može da bude dobra navika koji prija varenju, stomaku i doprinosi osećaju lakoće pred spavanje.

Osnova je jednostavna: topla voda, malo limuna, prstohvat cimeta i vrlo malo kurkume. Topla voda ne šokira želudac, limun daje svežinu, cimet zaokružuje ukus, a kurkuma donosi onu prepoznatljivu zlatnu boju zbog koje napitak izgleda kao nešto što biste rado popili i bez velikog nagovaranja.

Kako se pravi večernji napitak za jetru

U šolju sipajte 250 ml tople vode, ne ključale. Dodajte sok od nekoliko kapi limuna, četvrtinu kašičice cimeta, prstohvat kurkume i, po želji, pola kašičice meda tek kada se napitak malo prohladi. Promešajte dobro i pijte polako, najbolje 30 do 60 minuta posle večere.

Važno je da ne preterate sa limunom. Uveče stomak često reaguje osetljivije, pa je manja količina sasvim dovoljna. Ako imate refluks ili vam kiselo smeta, preskočite limun i ostavite samo cimet i toplu vodu.

Zašto ovaj napitak prija baš uveče?

Kada umesto grickalica ili kasne kafe popijete nešto toplo i lagano, telu šaljete poruku da je dan završen. Mnogi baš tada primete da im se smanjuje potreba za slatkim, a stomak ne ostaje težak do odlaska u krevet.

Ovaj večernji napitak za jetru ne treba piti svaki dan bez pauze. Dovoljno je tri do četiri puta nedeljno, posebno posle jače večere. Osobe koje piju lekove za razređivanje krvi, imaju kamen u žuči, trudnice i oni sa hroničnim tegobama trebalo bi prvo da se konsultuju sa lekarom. Zdravlje ne voli prečice, ali voli korisne manje navike koje se lako ponavljaju.

Ovaj napitak najbolje radi uz lakšu večeru i kraću šetnju pre spavanja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

