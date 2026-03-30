Većina ljudi pravi grešku kada koristi med: Ovako mu uništavate sva lekovita svojstva

Stručnjaci upozoravaju da pogrešan način konzumacije meda poništava njegove koristi, a može ga učiniti i štetnim.

Ipak, stručnjaci upozoravaju: pogrešan način konzumacije može poništiti njegove koristi – pa ga čak učiniti i štetnim, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prirodni saveznik zdravlja

Med je bogat vitaminima, mineralima, enzimima i antioksidansima, a zbog svoje strukture brzo se apsorbuje u organizmu i daje energiju. Često se koristi za jačanje imuniteta, ublažavanje kašlja, poboljšanje varenja i generalno jačanje otpornosti organizma.

Zbog svojih svojstava, med ima posebno mesto i u modernoj i u tradicionalnoj medicini. Međutim, ključna reč je – prirodan. Samo potpuno čist med, bez dodataka i industrijske obrade, zadržava sva svoja korisna svojstva.

Koliko je zapravo „zdrav“?

Iako ga mnogi konzumiraju svakodnevno, stručnjaci upozoravaju da s medom ne treba preterivati. Za zdravu odraslu osobu preporuka je najviše jedna do dve kašičice dnevno.

Sve iznad toga može imati suprotan efekat – posebno zbog visokog sadržaja prirodnih šećera.

Najveća greška koju skoro svi prave

Jedna od najčešćih navika – dodavanje meda u vruć čaj – zapravo je najveći problem. Kada se med izlaže visokim temperaturama, dolazi do stvaranja jedinjenja zvanog hidroksimetilfurfural (HMF). Reč je o supstanci koja nastaje razgradnjom šećera, a čija koncentracija raste zagrevanjem i dugotrajnim skladištenjem.

Stručnjaci ističu da se na temperaturama iznad 60 °C količina HMF-a značajno povećava. Dugoročno gledano, ova supstanca smatra se potencijalno štetnom jer se može nakupljati u organizmu, a povezuje se i sa ozbiljnim zdravstvenim rizicima.

Drugim rečima – kada med dodate u ključao čaj, ne samo da gubi svoja lekovita svojstva, već može postati i nešto što telu ne koristi.

Kako pravilno koristiti med?

Da biste iz meda izvukli maksimum, važno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

ne dodajte med u ključale napitke, već sačekajte da se čaj ili mleko malo ohlade;

čuvajte ga na sobnoj temperaturi, dalje od izvora toplote i sunčeve svetlosti;

izbegavajte dugotrajno skladištenje u toplim prostorima;

ne držite ga u frižideru jer to može uticati na strukturu i kvalitet.

Pčele i dalje čuvaju naše zdravlje

Ne treba zaboraviti ni širu sliku – bez pčela, koje su ključne za oprašivanje i ravnotežu ekosistema, ne bi bilo ni meda kakav poznajemo, ali ni velikog dela hrane koju svakodnevno konzumiramo. Zato ovaj prirodni proizvod zaslužuje pažljivo korišćenje i poštovanje.

Med je i dalje jedna od najvrednijih namirnica koje imamo, ali samo ako ga koristimo pravilno. U suprotnom, mala navika, poput dodavanja u prevruć čaj ili kafu, može poništiti sve njegove dobrobiti, piše N1.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

