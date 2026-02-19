Velika zabluda o bananama mogla bi vas koštati zdravlja: ​​Veoma je rasprostranjena i ljuti lekare

Ne preterujte sa bananama. Velika zabluda koja je veoma rasprostranjena može da prouzrokuje hipertenziju, ili srčana i bubrežna oboljenja.

Ova velika zabluda o bananama veoma je rasprostranjena, ali mogla bi da bude potencijalno veoma opasna za zdravlje.

Banane su hrana koju mnogi od nas jedu najmanje dva puta nedeljno. Ali neki ih jedu češće, gotovo svakodnevno, pa nije loše zapitati se da li je to dobro.

Odgovor je složen – za neke jeste dobro, jer ako nisu prezrele, imaju umeren glikemijski indeks i pune su vlakana, ali za neke može biti veoma opasno.

Možda ste već čuli da su banane odličan izvor kalijuma, pa čak i da su „najbolji prirodni lek za nedostatak kalijuma“?

Zašto banane mogu da budu opasne po zdravlje

Međutim, postoji velika zabluda o bananama. Evo zašto ih ne bi trebalo uzimati zdravo za gotovo.

Banane sadrže kalijum, otprilike 350-400 mg po srednje velikom voću, ali to nije ni približno najveća vrednost među namirnicama. Na primer, mahunarke, lisnato povrće, krompir ili čak običan paradajz mogu sadržati isti ili više kalijuma po porciji.

Problem nastaje kada se banane preporučuju kao nešto što se konzumira u većim količinama, na primer kod grčeva u mišićima, umora ili posle treninga, uz poruku da „možete jesti dve ili tri dnevno“, piše Slobodna Dalmacija.

Kod zdravih ljudi to uglavnom neće biti problem jer bubrezi efikasno izlučuju višak kalijuma. Međutim, kod ljudi sa oštećenom funkcijom bubrega situacija je znatno drugačija. Bubrezi ne mogu na isti način regulisati nivo kalijuma u ​​krvi, pa se on može početi akumulirati. Isto važi i za ljude koji uzimaju određene lekove, posebno ACE inhibitore, antagoniste receptora angiotenzina ili diuretike koji štede kalijum, koji se često propisuju za hipertenziju ili srčana oboljenja.

Povišen nivo kalijuma u ​​krvi, odnosno hiperkalemija, u početku može proći neprimećeno. U težim slučajevima može dovesti do slabosti mišića, peckanja, mučnine, pa čak i ozbiljnih poremećaja srčanog ritma.

Zato se ljudima sa bubrežnim oboljenjima često savetuje da ograniče hranu bogatu kalijumom, uključujući banane.

Drugim rečima, savet da „pojedete još jednu bananu za kalijum“ kada imate grčeve ili umor može biti bezopasan za većinu ljudi. Za deo populacije koji ima hronične bolesti ili uzima određene lekove, može imati suprotan efekat od željenog.

(Krstarica/n1.info.hr)

