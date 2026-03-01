Veoma je zdrava a niko neće da je jede: „Sirotinjska“ žitarica jača srce i kosti, a odlična je i za probavu

Proso je vrsta žitarice koja je okruglasta, veoma sitna i ponegde malo spljoštena. Veoma je zdrava i korisna za naš organizam.

Nekad se najmoćniji lekovi i saveznici za dugovečnost kriju u najjednostavnijim namirnicama koje smo nezasluženo zaboravili. Proso je upravo jedna od takvih. Ova zaboravljena žitarica, koju su naši preci redovno jeli, dokaz je da je zdravlje nekada zaista „cvetalo“.

Bespotrebna težnja da se odreknemo jela koja važe za „sirotinjska„, a prisvojimo neke modernije namirnice, dovela je do toga da prestanemo da jedemo proso. To je velika šteta, s obzirom na mnogobrojne prednosti koje nam ova lako svarljiva žitarica nudi.

Proso je vrsta žitarice koja je okruglasta, veoma sitna i ponegde malo spljoštena. Žuto-bele boje je i ima slatkast ukus. Zrno prosa je obavijeno ljuskom, koja mora da se odstrani pre konzumiranja.

Ključne prednosti za ishranu

Veoma je zdrava žitarica, jedna je od retkih žitarica koja u sebi ne sadrži gluten. To je od velikog značaja, jer mnogo ljudi ima alergiju na gluten. Dobro je poznata i činjenica da gluten utiče i na gojenje i gojaznost uopšteno. Sadrži mnogo vitamina i minerala kao što su kalcijum, kalijum, jod, magnezijum, vitamine A, E i B ali sadrži i gvožđe i vlakna, piše Novi.ba.

Izrazito je alkalna (bazna) žitarica, a znamo da se virusi, bakterije i ostala zla koja prate njih teško stvaraju u alkalizovanim, odnosno baznim organizmima.

Proso sadrži ključne amino kiseline koje pomažu izgradnji ii obnovi mišića i ćelija kože. Takođe, bogato je ugljenim hidratima koji se polako vare, pa nam brzo daje osećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja.

Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće, koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.

Veoma je zdrava, u sebi sadrži kompleksne karbohidrate, pa je zato dobar izbor hrane za dijabetičare.

Kardiolozi ga preporučuju kao namirnicu koju treba jesti što češće, jer je puno kalijuma koji pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, normalizuje krvni pritisak i jača krvne sudove.

Jedna je od najboljih namirnica za čišćenje bubrega ali i za pojavu kamena ili peska u bubrezima. Kod urinarnih infekcija ima pozitivno dejstvo i pospešuje izbacivanje mokraće.

Rađena su razna istraživanja u vezi ishrane, i dokazano je da oni koji konzumiraju proso, u većini slučajeva nemaju simptome astme niti bilo kakvih naznaka u vezi nje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

