Viralni trik sa testeninom ponovo osvaja internet, izgleda stvarno fenomenalno (video)

Trend „čipsa od testenine“ od pre nekoliko godina vraća se opet. Ovaj viralni trik sa testeninom ponovo je popularan, a stvarno je odličan.

Naime, trend „čipsa od testenine" koji je bio popularan pre nekoliko godina vraća se, ovog puta kao inovativan dodatak salatama.

Jumna Džavad, poznata kao Feel Good Foodie na Instagramu, nedavno je podelila kako jednostavnu salatu od testenine pretvara u posebno jelo: prvo skuva testeninu, a zatim je prži na vrućem vazduhu da bi postala hrskava. Ideja dodaje novu dimenziju klasičnom letnjem jelu, piše Eating Well.

Pravljenje hrskave testenine

Džavad koristi orekijete testeninu za svoju verziju kapreze salate od testenine, ali napominje da će poslužiti bilo koja kratka testenina. Ona je kuva al dente prema uputstvima na pakovanju, ocedi je, a zatim je prebacuje u fritezu na vruć vazduh. Dodaje malo sveže rendanog parmezana, maslinovo ulje i začine u testeninu i sve dobro promeša da se sastojci ravnomerno rasporede.

Testenina se prži u fritezi na vruć vazduh 12 do 15 minuta na 200°C, povremeno mešajući. Rezultat je ono što Džavad naziva „najhrskavijim malim komadićima testenine". U komentarima je objasnila da su hrskaviji od pomfrita, ali ne toliko tvrdi da ih je teško jesti.

Preliv za salatu Kapreze

Kada je hrskava testenina gotova, Džavad pravi sos od ekstra devičanskog maslinovog ulja, balzamiko sirćeta, soli i bibera. Baca komade testenine u sos, vodeći računa da su dobro obloženi. Zatim dodaje prepolovljene čeri paradajze i kuglice ili komade sveže mocarele. Ponovo sve promeša, a pre serviranja, salatu završava seckanim svežim bosiljkom.

Konačni rezultat je sočna i hrskava salata, mešavina ukusa i tekstura koja tipičnu salatu od testenine podiže na novi nivo.

