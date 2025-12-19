Virusi vam ne mogu ništa: Prirodna bomba za imunitet, uzmite svako jutro po jednu kašiku

Vreme virusa je došlo i pravo je vreme da ojačate imunitet kako bi vaš organizam bio spreman. Ova mešavina prava je bomba za imunitet.

Proveren recept, zdrav, ukusan i delotvoran. Ovaj eliksir prava je bomba za imunitet, a lako možete da ga napravite.

Vreme virusa je došlo i pravo je vreme da ojačate imunitet kako bi vaš organizam bio spreman za napade koji predstoje.

Sigurno već znate da zdravlje na usta ulazi, pa kad je već tako, pobrinite se da vaša ishrana bude izbalansirana i raznovrsna, unosite dovoljno voća, pogotovo južnog, povrća i proteina. Osim toga, smanjite konzumiranje prerađenih namirnica, slatkiša i grickalica i izbegavajte alkohol.

I ne zaboravite, da je takođe važno da spavate dovoljno, šetate se i izbegavate stresne situacije ili bar da promenite svoj odgovor na njih.

Možete i da napravite poseban eliksir koji je prava bomba za imunitet. Virusi vam neće moći ništa. Ovo je jedan jednostavan, a ukusan recept za jači imunitet u čijem ukusu ćete moći da uživate.

Za početak, pripremite sledeće sastojke:

pola kilograma meda

2 šargarepe

300 grama očišćenih oraha

2 limuna

200 grama suvog crnog grožđa

Stavite u blender šargarepu, orahe i suvo grožđe i dobro sve usitnite.

Zatim dodajte smesi isceđen limunov sok, promešajte, a potom tu smesu umešajte u pola kilograma meda.

Sipajte u teglu ili neku zatvorenu posudu, stavite u frižider i svakog jutra konzumirajte po jednu supenu kašiku.

Ukoliko želite da napravite veću količinu, duplirajte sve sastojke.

