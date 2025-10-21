Voće broj 1 koje čuva srce i poboljšava pamćenje: Jeftino je, ima ga svuda i pravo je blago

Najzdravije voće krije se na dohvat ruke – pomaže pamćenju, čuva srce i usporava starenje mozga

Jedno malo, ali moćno voće – brusnice – možda krije ključ za očuvanje pamćenja i prevenciju demencije. Istraživanje sa britanskog Univerziteta Istočna Anglija pokazuje da dnevna konzumacija brusnica može poboljšati pamćenje, sniziti „loš“ holesterol i ojačati mozak, piše b92.net.

Kako brusnice deluju na mozak i srce

Studija je pratila 60 zdravih ispitanika tokom 12 nedelja. Polovina je svakodnevno konzumirala prah od brusnica, dok je druga polovina primala placebo. Rezultati su bili jasni: ispitanici koji su jeli brusnice pokazali su poboljšanje u pamćenju svakodnevnih događaja, bolju cirkulaciju krvi u mozgu i smanjenje nivoa „lošeg“ holesterola. Ovo jasno pokazuje da mala bobica može imati veliki uticaj na kognitivne sposobnosti i zdravlje srca.

Šta su naučnici otkrili o brusnicama i pamćenju

Dr David Vauzour, vođa istraživanja, ističe da je ovo jedna od prvih studija koja istražuje dugoročni uticaj brusnica na zdravlje mozga. Prema njemu, rezultati su veoma ohrabrujući i predstavljaju dobru osnovu za dalje istraživanje bobica i antioksidansa u očuvanju pamćenja i sprečavanju demencije.

Antioksidansi i vlakna – dvostruka snaga brusnica

Brusnice su bogate antioksidansima poput vitamina C i E, kao i flavonoidima koji neutralizuju slobodne radikale. Osim toga, sadrže vlakna koja podržavaju zdravo varenje i pomažu očuvanju zdravlja urinarnog trakta. Kombinacija ovih svojstava čini ih malim, ali moćnim saveznikom za mozak i srce.

Kako uključiti brusnice u svakodnevnu ishranu

Dodajte sveže ili sušene brusnice u jutarnju ovsenu kašu ili jogurt.

Pripremite smoothie sa brusnicama, bananom i bademovim mlekom.

Koristite brusnice u salatama za osvežavajući i zdrav dodatak.

Za maksimalan efekat na pamćenje, uzimajte i u prahu ili kapsulama prema preporuci stručnjaka.

Ove male bobice možda kriju veliku tajnu za očuvanje mozga i zdravog srca. Ne čekajte – uključite brusnice u svakodnevnu ishranu i iskoristite njihovu moć za pamćenje, cirkulaciju i dugoročno zdravlje.

