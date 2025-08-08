Voće koje čuva pamćenje i srce: Jeftino, domaće i zaboravljeno blago

Studije pokazuju da brusnica može pomoći pamćenju, cirkulaciji i holesterolu. Moćna bobica koju svi znamo.

Jeftina je, lako dostupna i često zaboravljena – a zapravo pravo blago za zdravlje! Brusnica, ta sitna crvena bobica, sve češće se pominje kao saveznik u očuvanju pamćenja i zdravlja srca. I to ne bez razloga.

Naučnici sa Univerziteta Istočna Anglija u Velikoj Britaniji sproveli su studiju u kojoj su 60 zdravih osoba starijih od 50 godina tokom 12 nedelja svakodnevno konzumirale prah od brusnice, dok je kontrolna grupa dobijala placebo. Rezultati su pokazali da su učesnici koji su uzimali brusnicu imali poboljšano pamćenje svakodnevnih događaja, bolju cirkulaciju krvi u mozgu i niži nivo „lošeg“ LDL holesterola.

Dr Dejvid Vozur, vođa istraživanja, istakao je da su brusnice bogate flavonoidima – biljnim jedinjenjima poznatim po antioksidativnom i protivupalnom dejstvu. Upravo te supstance mogu pomoći u zaštiti mozga od starenja i neurodegenerativnih bolesti poput demencije.

Ali to nije sve. Brusnice su prepune vitamina C i E, kao i vlakana, što ih čini odličnim izborom za jačanje imuniteta, zdravu probavu i zaštitu urinarnog trakta3. Njihova sposobnost da neutrališu slobodne radikale u telu doprinosi opštem zdravlju i može pomoći u prevenciji hroničnih bolesti.

