Voće koje poboljšava san, imunitet i probavu – i to za manje od 100 dinara

Voće koje rešava tri najveća problema tela – i to za manje od 100 dinara.

Postoji voće koje zaista pomaže kod nesanice, jača imunitet i ubrzava probavu. I ne, ne dolazi iz egzotičnih krajeva niti košta kao suplement. Reč je o običnim – šljivama.

Šljive su domaći superheroj zdravlja. Bogate su vlaknima, vitaminom C, antioksidansima i prirodnim šećerima koji ne divljaju po krvotoku. Ako imate problema sa spavanjem, šljive mogu da pomognu jer sadrže melatonin – hormon koji reguliše san. A ako vam je stomak lenj, par šljiva dnevno mogu da pokrenu stvari bolje nego bilo koji čaj za čišćenje.

Zašto baš šljive?

– Sadrže sorbitol, prirodni šećer koji pomaže varenju

– Imaju antiinflamatorna svojstva

– Pomažu telu da se izbori sa virusima

– Povoljno utiču na nivo holesterola

– Pristupačne su – kilogram šljiva često košta manje od 100 dinara

Kako ih koristiti?

Možete ih jesti sveže, sušene, kao deo doručka, uz ovsene pahuljice, ili kao večernji snack. Bitno je da ih ne prekuvavate – tako gube deo svojih blagotvornih svojstava. Ako želite da ih koristite za san, pojedite ih sat vremena pre spavanja.

Narod ih često potcenjuje, ali šljive su tiha snaga svakodnevice. Nisu glamurozne, ne dolaze u fensi pakovanju, ali rade posao. Mnogi koji su se godinama borili sa nesanicom, sporom probavom ili padom imuniteta, otkrili su da upravo ovo voće donosi stabilnost. Ne obećava čuda, ali u doslednosti leži njegova moć. I što je najvažnije – dostupno je svima. Ako postoji trik koji ne traži reklamu, već poverenje – šljive su taj trik.

