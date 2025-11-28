Voće koje svi kupuju zapravo je prepuno pesticida: Lekar upozorava na opasnu grešku

Voće koje svakodnevno kupujemo često je prepuno pesticida. Lekar upozorava na opasnu grešku i otkriva kako da se zaštitimo.

Koliko puta ste samo oprali jabuku pod mlazom vode i dali je detetu? Mislili ste da ste uradili pravu stvar – ali stručnjaci upozoravaju da voće koje svakodnevno kupujemo može biti prepuno pesticida, a upravo tu pravimo rutinsku grešku.

Voće je simbol zdravlja, ali iza sjajnih boja i savršenih oblika često se krije nevidljiva opasnost – ono može biti prepuno pesticida. Ove hemikalije koriste se da zaštite useve od štetočina, ali njihovi tragovi ostaju na plodovima koje unosimo u organizam.

Lekari upozoravaju da redovna konzumacija voća sa visokim nivoom pesticida može dovesti do problema sa varenjem, hormonskim disbalansom, pa čak i povećanog rizika od hroničnih bolesti. Najveći problem je što mnogi veruju da je dovoljno samo oprati voće pod mlazom vode. To je opasna zabluda. Voda uklanja deo prljavštine, ali ne i hemijske ostatke.

Posebno su rizične namirnice koje se jedu sa korom – jabuke, grožđe, jagode, breskve. Upravo kod njih se pesticidi najčešće zadržavaju. Ipak, rešenje postoji. Stručnjaci savetuju da voće i dalje ostane deo naše ishrane, ali da ga pripremamo pažljivije i biramo pametnije.

Pametan izbor i pravilna priprema mogu značajno smanjiti unos pesticida. To znači da voće i dalje može biti izvor zdravlja – ali samo ako ga tretiramo na pravi način.

Kako da smanjite rizik od voća prepuno pesticida:

Operite voće u rastvoru sode bikarbone (1 kašika na litar vode).

Gulite koru kada je to moguće.

Birajte sezonsko voće sa lokalnih pijaca.

Kada možete, kupujte organsko voće.

Pravite sokove i smutije od voća koje ste temeljno oprali.

Šta kažu istraživanja:

Studija Environmental Working Group pokazala je da više od 70% uzoraka jabuka, grožđa i jagoda sadrži ostatke pesticida. Slični rezultati beleže se i u Evropi, gde se voće sa “savršeno sjajnom korom” često nalazi na listi najzagađenijih.

Najčešća pitanja o voću prepuno pesticida:

1. Da li je dovoljno samo oprati voće vodom?

– Ne. Voda uklanja deo prljavštine, ali ne i hemijske ostatke.

2. Koje voće je najčešće prepuno pesticida?

– Najčešće jabuke, jagode, grožđe, breskve i trešnje.

3. Da li je organsko voće potpuno bezbedno?

– Organsko voće ima znatno manje pesticida, ali ga je i dalje potrebno oprati.

Voće kao izvor zdravlja – ali samo ako nije prepuno pesticida

Voće jeste dar prirode, ali samo ako ga pripremimo na pravi način. Ne dozvolite da hemikalije pokvare ono što bi trebalo da bude najzdraviji deo vaše ishrane. Sledeći jednostavne savete, možete zaštititi sebe i svoju porodicu. Sledeći put kada kupite jabuke ili jagode – setite se da zdravlje počinje od malih koraka.

