Voćka koja podržava jetru, srce i imunitet rasterećuje organizam, a evo tačno koliko grama dnevno treba da pojedete da osetite razliku

Voćka koja podržava jetru radi tiho, ali ozbiljno. Saznajte koliko grama dnevno je dovoljno i kako da je jedete cele godine.

Voćka koja podržava jetru deluje tamo gde malo koja voćka stigne, a ne košta gotovo ništa. Ova tamna, oporo-kisela bobica rasterećuje organe za varenje, podržava srce i diže odbranu tela. Dostupna je tokom cele godine, sveža ili prerađena. A trik koji većina ljudi promaši krije se baš u količini.

Koliko aronije treba pojesti dnevno da osetite efekat

Dovoljno je 200 do 300 grama dnevno. Manje od toga i jedva nešto promenite. Mnogi pojedu šaku i očekuju čudo, pa odustanu kad ga nema. Telu treba redovna, dovoljna doza da bi se nakupile dobre materije iz ploda.

Zašto je aronija za srce ozbiljan saveznik

Aronija je puna prirodnih boja koje deluju kao snažni antioksidansi. Neki podaci sugerišu da redovno uzimanje može pomoći da se krvni pritisak spusti i da se holesterol drži pod kontrolom. Istraživanja ukazuju da aronija podstiče tzv. dobar holesterol i tako čuva krvne sudove. To je tihi rad, bez dramatike, ali se s vremenom oseti.

Bobica koja umiruje creva i podržava jetru

Ovde aronija pokazuje svoju drugu stranu. Smiruje grčeve i bolove u crevima, smanjuje upalu sluznice i pomaže kod proliva. Korisna je i kod upale mokraćnih puteva. Jetri donosi olakšanje jer joj pomaže da se nosi sa svakodnevnim opterećenjem.

Šta tačno radi aronija u telu

Aronija je voćka koja podržava jetru i jača imuni sistem i ima jako antioksidativno dejstvo, pa pomaže telu da se brani od štetnih uticaja. Podstiče i rad štitne žlezde, što je može učiniti zanimljivom osobama sa poremećajem te žlezde. Naravno, ako imate dijagnozu, pitajte lekara pre nego što počnete da je jedete u većim količinama.

Kako da je jedete cele godine, a da vam ne dosadi

Aronija trpi sve. Možete je koristiti na više načina:

sveža, kad je sezona, pomešana sa slađim voćem zbog opore note

zamrznuta, da vam traje do sledeće berbe

sušena, kao zdrav zalogaj umesto grickalica

kao sok, sirup ili džem, za brzo i lako uzimanje

Sok je zgodan za one koji ne vole da žvaću bobice. Sušena aronija ide u kašu, jogurt ili pecivo. Tako lako stignete do potrebne dnevne količine bez muke.

Mala upozorenja koja vredi znati

Aronija jako boji, pa pazite na odeću i radne površine. Opori ukus nije za svakoga, zato je u početku mešajte sa drugim voćem. Ako pijete lekove za pritisak ili zgrušavanje krvi, javite se lekaru. Prirodno ne znači da je sve dozvoljeno bez mere.

Probate li je nedelju dana redovno, brzo ćete videti da li vam prija. A vi, jedete li aroniju i u kom obliku vam je najukusnija?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com