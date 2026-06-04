Svako veče pre spavanja pojedite ovu voćku za čišćenje creva, do jutra rešava problem koji vas muči danima

Voćka za čišćenje creva radi dok spavate. Pojedite tri komada pre kreveta i zaboravite na nadutost i težak stomak ujutru.

Voćka za čišćenje creva ne mora da bude egzotična, skupa, niti da se kupuje u apoteci.

Reč je o suvoj šljivi, namirnici koju vaša baka verovatno drži u tegli na polici. Tri komada pre spavanja menjaju kompletnu sliku stanja stomaka već do jutra. Bez čajeva sumnjivog porekla, bez praškova koji prazne novčanik i creva u isto vreme.

Zašto baš suva šljiva radi posao dok spavate

Suva šljiva sadrži sorbitol, prirodni šećerni alkohol koji blago vuče vodu u creva. Dok vi spavate, creva rade na sporom programu i obrađuju ono što ste preko dana pojeli. Tri do četiri suve šljive pojedene oko 21 čas daju telu dovoljno vremena da pokrene peristaltiku do jutra. Dodajte tu i vlakna, oko 7 grama na 100 grama suvih šljiva, i dobijate kombinaciju koju malo koja namirnica može da ponudi. Šljiva je idealna voćka za čišćenje creva.

Koliko komada je dovoljno, a kada preterujete

Tri suve šljive su startna doza za odraslu osobu. Ako vas muči hroničan zatvor, idete na pet, ali ne više od toga prvih nedelju dana. Preko deset komada uveče i probudićete se sa grčevima i nadutošću umesto sa olakšanjem. Telo treba vremena da se navikne na vlakna, isto kao na svaku novu rutinu.

Pojedite ih polako, ižvaćite dobro, popijte čašu mlake vode posle. Voda aktivira vlakna, suve šljive bez tečnosti rade upola slabije. Ovo je najčešća greška koju ljudi prave i posle zaključe da im suve šljive ne pomažu.

Šta kažu istraživanja o suvoj šljivi i varenju

Ovo nije narodna mudrost iz prazne priče. Prema studiji objavljenoj u časopisu „Alimentary Pharmacology and Therapeutics“, poređenje suvih šljiva sa psilijumom kod osoba sa hroničnim zatvorom pokazalo je da suva šljiva daje bolje rezultate u učestalosti stolice i konzistenciji. Učesnici su jeli oko 50 grama dnevno, što je otprilike šest komada, podeljeno tokom dana.

Kako da je uvedete u rutinu bez muke

Ako vam suva šljiva sama deluje preslatko ili gusto, potopite tri komada u pola čaše vode sat pre spavanja. Pojedite šljive, popijte tečnost. Drugi trik je da ih iseckate i pomešate sa kašikom jogurta ili kefira. Probiotici iz kefira plus vlakna iz šljive ubrzavaju efekat za još jednu noć unapred.

Voće za varenje funkcioniše najbolje kada ga jedete u isto vreme svake večeri. Telo voli ritam, creva pogotovo. Posle dve nedelje primetićete da odlazak u toalet ujutru postaje predvidljiv događaj, ne pitanje sreće.

Kome suve šljive nisu dobra ideja

Dijabetičari moraju da računaju ugljene hidrate, suve šljive su koncentrovan šećer. Osobe sa sindromom iritabilnog creva mogu loše da reaguju na sorbitol, jer im izaziva nadutost umesto olakšanja. Ako uzimate lekove za pritisak ili razređivanje krvi, pitajte lekara, suve šljive sadrže dosta kalijuma.

Trudnice mogu, čak im se i preporučuju, ali u istoj dozi, do pet komada. Deca do tri godine ne smeju cele, samo izgnječene zbog opasnosti od gušenja.

Da li suve šljive goje ako se jedu uveče

Tri suve šljive imaju oko 60 kalorija. To je manje od jedne kockice čokolade. Ako ne preterujete preko šest komada, ne goje, naprotiv, smanjuju glad ujutru zbog vlakana.

Mogu li umesto suvih da jedem sveže šljive

Mogu, ali sveže imaju manje vlakana po komadu, pa vam treba šest do osam komada za isti efekat. Suve su koncentrovaniji oblik istog dejstva.

Koliko brzo se vidi rezultat

Kod većine ljudi prvo jutro posle daje rezultat. Kod onih sa hroničnim zatvorom treba tri do pet dana doslednog jedenja pre spavanja.

Koliko dana ste već probali nešto što ne radi, a niste se setili da pogledate u kuhinjsku ostavu

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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