Pijte vodu sa malo ovog začina svako jutro i gledajte šta se dešava sa salom na stomaku

Saznajte kako voda sa biberom ubrzava metabolizam i topi salo na stomaku. Pogledajte 7 jednostavnih recepata za ravan stomak.

Pravilna jutarnja hidratacija je ključna za pokretanje tela, a voda sa biberom za mršavljenje postala je jedan od najefikasnijih prirodnih izbora za početak dana.

Ovaj jednostavan napitak momentalno budi organizam. Prema rečima nutricionista, on efikasno stabilizuje šećer u krvi i direktno sprečava taloženje masnih naslaga na stomaku.

U nastavku otkrivamo kako tačno ovaj moćni začin utiče na masne ćelije. Saznajte na koji način treba da ga pijete svakog jutra za maksimalne rezultate.

Gde je sve biber dobar

Podstiče sagorevanje energije: Piperin pomaže organizmu da troši više kalorija u procesu termogeneze. Dakle, telo koristi energiju da održi toplotu, pa se time povećava potrošnja kalorija.

Smanjuje osećaj gladi: Pikantan ukus podstiče osećaj sitosti, te može da smanji želju za dodatnim zalogajima i prejedanjem.

Usporava nastanak novih masnih ćelija: Postoje indicije da piperin može da uspori proces stvaranja masnih ćelija, naročito u kritičnim zonama kao što je stomak.

Pomaže u stabilizaciji šećera u krvi: Biber može poboljšati osetljivost na insulin, smanjiti nagle skokove glukoze i tako doprineti smanjivanju nakupljanja masti.

Kako pravilno koristiti biber za mršavljenje?

Kada želite da iskoristite pun potencijal ovog začina, možete ga uvrstiti u svakodnevnu ishranu na više načina:

Topla voda sa biberom: Sipajte pola kašičice sveže mlevenog bibera u čašu tople vode i pijte ujutru, na prazan stomak. To je osnovni recept koji najbrže pokreće metabolizam.

Biber, limun i med: U toplu vodu dodajte pola kašičice bibera, kašičicu limunovog soka i malo meda – idealno je da se pije pre obroka kako bi se smanjio apetit.

Čaj od đumbira i bibera: Prokuvajte vodu sa prstohvatom bibera i komadićem đumbira. Procedite, a po želji dodajte limun ili med za moćan detoks napitak.

Zeleni čaj sa biberom: U vašu šolju zelenog čaja ubacite prstohvat mlevenog bibera i pijte jednom ili dva puta dnevno za dupli antioksidativni efekat.

Jogurt sa biberom: U običan, grčki jogurt dodajte pola kašičice mlevenog bibera – ovo može poslužiti kao odlična, lagana užina koja vas drži sitim.

„Zlatno mleko“ sa biberom: U toplo mleko sa kurkumom umešajte i malo bibera i popijte pred spavanje. Biber ovde drastično povećava apsorpciju kurkume u telu.

Kao začin u jelima: Jednostavno posipajte biber po salatama, supama, povrću, jajima, pa čak i u jutarnje smutije (smoothie).

Moguće neželjene reakcije

Iako je nesumnjivo koristan, previše bibera može izazvati:

nadražen želudac ili gorušicu

probleme sa varenjem

pojačano dejstvo nekih lekova (jer piperin može da utiče na metabolizam lekova)

alergijske reakcije, kod ljudi osetljivih na začine (zdravlje.kurir.rs)

Ako imate zdravstvenih problema ili uzimate terapiju, bilo bi dobro da se posavetujete sa lekarom pre nego što značajno povećate unos bibera.

(zdravlje.kurir.rs)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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