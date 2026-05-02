Voda sa cimetom ujutru čini čuda za skidanje kilograma, ali rezultat dolazi tek kad ispravite tri česte greške

Voda sa cimetom može da bude koristan jutarnji ritual, ali sama ne skida salo. Pročitajte šta stvarno pomaže i koju grešku svi prave.

Cimet sadrži veliki broj korisnih tvari, esencijalnih ulja, kalcijuma i vlakana. Pomaže u normalizaciji probave, uklanja zatvor i proliv. Ima antioksidativno i analgetičko delovanje. A za mršavljenje je fenomenalan.

Da li voda sa cimetom stvarno topi salo?

Ne sama. Voda sa cimetom može blago da pomogne apetitu i rutini, ali salo se smanjuje tek kada ceo dan jedete razumnije i više se krećete.

Cimet u vodi ima smisla kao jednostavan ritual. Topao napitak nekima prija, pa lakše odlože grickalice i bolje isplaniraju doručak. Tu se efekat uglavnom završava. Ako posle toga slede pecivo, sok i sedenje do podneva, rezultat izostaje. Zato na ovaj napitak gledajte kao na pomoć, ne kao na prečicu.

Kako koristiti vodu sa cimetom bez nerealnih očekivanja

Najjednostavnija varijanta je čaša mlake vode i malo cimeta, oko četvrtine kašičice. Probajte bez šećera i meda, jer upravo dodatne kalorije često ponište ceo smisao jutarnje navike. Ako Vam ukus smeta, dodajte ga u jogurt ili ovsenu kašu, umesto da silom pijete napitak koji Vam ne prija.

U meta-analizi randomizovanih studija objavljenoj u časopisu „Clinical Nutrition“, rad o cimetu i telesnoj težini našao je skromna smanjenja telesne mase, BMI i obima struka, pa cimet može da bude mali plus, ne glavni motor mršavljenja. Ipak, rezultati nisu uvek isti. Kod osoba sa dijabetesom tipa 2 jedna druga meta-analiza nije našla značajan pad telesne mase ni BMI posle suplementacije cimetom. ([sciencedirect.com](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561419300718?utm_source=openai))

Najčešća greška je da jutarnja voda sa cimetom ide uz slatko pecivo

Druga greška je prevelika količina cimeta koja samo iziritira stomak

Treća greška je očekivanje da napitak nadoknadi kasnu večeru

Četvrta greška je preskakanje doručka pa večernje prejedanje

Šta uz napitak od cimeta stvarno pravi razliku

Tri navike rade više od začina. Prvo, doručak neka ima protein i vlakna, na primer jogurt, jaja, ovsene pahuljice ili voće. Drugo, prošetajte 20 do 30 minuta posle prvog obroka. Treće, pazite na večeru, jer voda i cimet ne mogu da isprave višak kalorija unet kasno uveče. Napitak od cimeta tada ostaje samo prijatan početak dana.

Ako imate gorušicu, osetljiv želudac, uzimate lekove za šećer ili Vam cimet smeta, ne forsirajte mlaku vodu sa cimetom svakog jutra. Manja mera obično ima više smisla od velikih doza. Voda i cimet treba da Vam olakšaju rutinu, a ne da naprave novi problem.

Voda sa cimetom može da bude korisna sitnica, ali šta je kod Vas veća greška, zaslađen napitak ili kasna večera?

Da li je mlaka voda sa cimetom bolja od hladne?

Razlika nije presudna. Birajte temperaturu koja Vam prija, jer navika traje samo ako je lako održavate.

Koliko cimeta dnevno ima smisla?

Za jutarnji napitak obično je dovoljna četvrtina do pola kašičice. Veće količine ne znače i bolji rezultat.

Može li ovaj napitak da zameni doručak?

Ne može. Bez obroka koji zasiti lakše dolazi glad, pa se kasnije često pojede više nego što je planirano.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

