Voda sa ovim voćem čisti jetru kao rukom, a najbolje da je pijete ujutru na prazan stomak

Čisti jetru kao rukom već posle 4 dana, a sastojke imate u kuhinji. Probajte odmah ujutru i osetite razliku u telu!

Ako ste se ikada osećali teško posle masnog ručka, naduto bez razloga ili umorno čim ustanete iz kreveta, jetra vam možda traži pomoć. Postoji jedan stari napitak koji čisti jetru kao rukom, a sve što vam treba stoji u kuhinjskom ormariću.

Naime, jedan od najpoznatijih napitaka za detoksikaciju je upravo voda sa suvim grožđem.

Ovaj napitak može brzo da vam postane navika jer ćete za samo nekoliko dana primetiti promene u telu.

Pomaže izbacivanje štetnih materija iz organizma, smanjuje kiselinu u želucu, ubrzava mršavljenje i daje energiju.

Tamno suvo grožđe je puno antioksidanasa i prirodnih jedinjenja koja podržavaju rad jetre. Zato birajte tamnije sorte kad god možete, jer su prirodnije i nisu hemijski tretirane sumporom kao svetlije.

Sastojci i priprema napitka koji čisti jetru

Potrebno vam je svega dve stvari. Bez šećera, bez meda, bez ikakvih dodataka.

400 ml vode

150 grama tamnog suvog grožđa

posuda sa poklopcem

cediljka

Stavite vodu da provri, pa dodajte dobro oprano suvo grožđe.

Kuvajte oko 20 minuta na tihoj vatri. Procedite i popijte toplo.

Suvo grožđe slobodno pojedite, jer i ono ima vlakana koja čiste creva.

Trik za jači efekat koji većina preskoči

Ako želite da napitak bude još moćniji, nemojte ga piti odmah. Sklonite šerpu sa ringle posle ključanja, poklopite je i ostavite suvo grožđe da stoji u vodi celu noć.

Ujutru samo procedite i blago zagrejte, nikako ne kuvajte ponovo. Tako se izvuku sve aktivne materije iz koštica i kožice, pa je tečnost gušća, slađa i jača.

Kada i kako piti napitak da čisti jetru kao rukom

Pravilo je jednostavno, ali ga ljudi najčešće prekrše.

Napitak se pije jednom mesečno, četiri dana zaredom.

Tečnost popijte odjednom, uvek na prazan stomak, i to najmanje pola sata pre doručka. Ako pojedete bilo šta pre toga, dejstvo pada skoro na nulu.

Tokom ta četiri dana izbegavajte alkohol, prženu hranu i previše kafe. Nema smisla čistiti jetru ujutru, a uveče je trovati.

Pijte dovoljno obične vode preko dana, oko dva litra, da pomognete bubrezima da izbace ono što jetra otpusti.

Šta kažu istraživanja o suvom grožđu i jetri

Nije ovo samo narodno verovanje. Prema studiji objavljenoj u časopisu „Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences“, istraživanje o uticaju ekstrakta suvog grožđa na funkciju jetre pokazalo je da konzumacija može pomoći u zaštiti i obnovi jetrenog tkiva kod oštećenja.

Naravno, reč je o podršci, a ne o čudotvornom leku, pa sve uzimajte sa merom.

Kome ovaj napitak nije za preporuku

Suvo grožđe ima dosta prirodnog šećera. Zato dijabetičari, trudnice i osobe sa bubrežnim kamencem treba da budu oprezni.

Pre nego što krenete sa kurom, posavetujte se sa svojim lekarom ili nutricionistom, naročito ako pijete redovnu terapiju.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com