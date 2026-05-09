Voda uz obroke, treba li da je izbegavamo ili ne? Stručnjaci konačno rešili dilemu

Godinama su stručnjaci u dilemi da li voda uz obroke više šteti ili više koristi. Ključ je kao i svugde, verovatno u umerenosti.

Mnogi je pijuckaju tokom jela. Može li nam voda uz obroke pomoći da manje jedemo? Da li zaista treba da je izbegavamo uz obroke ili je to samo još jedan mit?

Ispijanje vode uz jelo je sasvim prirodna navika za mnoge. Upozoravaju nas godinama da voda uz obroke „kvari varenje“, razblažuje želudačnu kiselinu i usporava razgradnju hrane. Mnogi ljudi stoga disciplinovano čekaju dok ne završe sa jelom pre nego što posegnu za gutljajem.

Savremena istraživanja i neki stručnjaci predstavljaju prilično drugačiju sliku. Ččini se da je voda uz obroke daleko manje problematična nego što se godinama tvrdi. U nekim situacijama može čak biti i korisna

Voda je uključena u skoro svaki proces u našem telu, uključujući varenje. Stručnjaci objašnjavaju da voda uz obroke pomaže hrani da lakše prođe kroz jednjak, omekšava hranu i olakšava rad sistema za varenje. Digestivni sokovi i enzimi ne „nestaju“ niti se ozbiljno razblažuju. Telo veoma precizno reguliše njihovo lučenje, tako da voda u normalnim količinama ne bi trebalo da ometa ovaj proces.

Voda može pomoći i kod uobičajenog problema – zatvora. Dovoljan unos tečnosti omekšava stolicu i pomaže crevima da normalno rade, a to se odnosi i na vodu popijenu uz obrok, sve dok ne preterujemo sa količinom.

Može li nam čaša vode pomoći da manje jedemo?

Čaša vode pre ili tokom obroka se često pominje kao trik za kontrolu apetita. Neke studije pokazuju da voda zaista može povećati osećaj sitosti, barem kratkoročno, i pomoći nam da lakše osetimo trenutak kada smo „pojeli dovoljno“. Može biti mali saveznik za svakoga ko pokušava da uspori tempo jedenja ili izbegne prejedanje.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da ovo nije magična formula za mršavljenje, voda je podrška zdravim navikama, a ne zamena za njih.

Kada voda uz obrok i dalje može biti problem?

Iako je voda uz obroke bezbedna za većinu zdravih ljudi, postoje situacije u kojima treba biti oprezan. Ljudi koji pate od određenih problema sa varenjem, kao što je gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), često primećuju da veća količina tečnosti uz obrok povećava njihov osećaj nelagodnosti, gorušice ili pritiska u želucu. U tim slučajevima je bolje ograničiti se na manje gutljaje i rasporediti ostatak vode tokom dana.

Isto važi i za one koji imaju naviku da piju veliku količinu vode odjednom tokom ili neposredno nakon velikog obroka. Ovo zapravo može dovesti do osećaja težine i nadimanja, ne toliko zbog „razblaživanja enzima“, već zbog jednostavne činjenice da je želudac pun.

Koliko je zapravo „dovoljno“?

Ne postoji univerzalna formula, ali lekari i nutricionisti se obično slažu oko jednog pravila: umerenost. Čaša vode uz obrok je sasvim u redu za većinu ljudi, a ponekad čak i poželjna. Problem nastaje samo kada se velike količine tečnosti popiju u veoma kratkom vremenskom periodu ili kada već postoje problemi sa varenjem koji se time dodatno pogoršavaju.

Stručnjaci nas takođe podsećaju da je zdravije rasporediti unos vode tokom celog dana, nego da je pijemo mnogo odjednom, na primer samo tokom obroka. Na ovaj način telo ostaje bolje hidrirano, a manja je verovatnoća da ćemo osetiti težinu u stomaku.

Kako olakšati odluku u praksi?

Ako ste zdravi, nemate ozbiljnih problema sa varenjem i prirodno osećate potrebu da popijete nekoliko gutljaja vode uz obroke, nema jakog razloga da je izbegavate. Obratite pažnju na signale svog tela; ako primetite da redovno pijenje velikih količina tečnosti uz obroke izaziva osećaj nadutosti ili gorušicu, pokušajte da smanjite unos i da ostatak vode popijete između obroka. Ono što važi za većinu navika važi i ovde: ekstremi retko donose koristi.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

