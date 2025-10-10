Vodu od kiselih krastavaca nemojte bacati: Čuvaćete je kao oči u glavi kada čujete koliko je dobra za zdravlje

Veoma je zdrava, a može da posluži i kao ukusan preliv za salate.

Voda od kiselih krastavaca postaje sve popularnija kao dodatak jelima, a posebno kao preliv za salate. Osim što donosi jedinstven, osvežavajući ukus, ova tečnost je prepuna korisnih nutrijenata. Voda od kiselih krastavaca sadrži probiotike, prirodne bakterije koje pomažu boljoj probavi i zdravlju creva. Ove korisne bakterije takođe jačaju imunitet, što je još jedan razlog da se doda u svakodnevnu ishranu.

Kao preliv za salate, voda od kiselih krastavaca može lako da zameni sirće ili limunov sok, dajući prijatnu kiselkastu notu, ali i prirodnu slanoću, što može smanjiti potrebu za dodavanjem soli. Idealno se kombinuje sa maslinovim uljem, začinskim biljem kao što su peršun, mirođija ili bosiljak, i po želji malo belog luka ili senfa, čime se dobija bogat, zdrav i složen preliv.

Ovaj preliv posebno dobro ide uz sveže salate od povrća, kao što su paradajz, krastavac, paprika i zelena salata, ali može biti i sjajan dodatak krompir salatama ili salatama od žitarica poput kinoe i ječma. Voda od kiselih krastavaca daje jelu živahnost i novu dimenziju ukusa, dok istovremeno doprinosi da zdravlje bude bolje.

Probajte!

