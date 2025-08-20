Volite losos, ali vam je skup? Ove 2 ribe su zdravije, a upola jeftinije!

Dobro su poznate mnoge zdravstvene prednosti lososa, ali negativna strana jeste cena ove ribe koja poslednjih godina stalno raste. Jedna je od najčešće konzumiranih riba u mnogim zemljama, a u Srbiji se cene se kreću oko 3000 dinara po kilogramu, u zavisnosti od vrste i mesta kupovine. Cena koju retko ko može da priušti.

Međutim, losos ima veoma slična svojstva kao i druge ribe koje danas više nisu u modi, iako su nutritivno veoma vredne.

Losos je plava, ili masna riba, poznata po visokom sadržaju omega-3 masnih kiselina, koje su veoma važne za zdravlje, posebno za razvoj funkcije mozga, rekao je stručnjak za prehrambene tehnologije Mario Sančez, prenosi Marca.

Inćuni i sardine imaju čak više omega-3 masnih kiselina od lososa

Međutim, postoje i druge ribe koje su manje popularne i imaju veoma slična svojstva kao i losos, a po mnogo nižoj ceni. „Inćun i sardine su primorske ribe, što znači da se love blizu obale, a ne na otvorenom moru. Po ishrani su veoma slične lososu jer sadrže omega-3 masne kiseline, ponekad čak i u većoj količini“, objašnjava Sančez. Kod lososa ove vrednosti dostižu oko 2,2 grama omega-3 na 100 grama.

Skuša i vahnja takođe imaju slična svojstva, ali su one sa najvećom razlikom u ceni. Inćuni i sardine su u proseku upola jeftiniji od lososa, a glavni razlog leži u načinu ulova i poreklu ribe.

(Index.hr)

