Ne bacajte vrhove mladog luka: Saznajte zašto je ovaj deo prava riznica zdravlja koju svi bacaju

Vrhovi mladog luka kriju više vitamina K nego bela glavica. Prestanite da ih bacate, evo kako da ih iskoristite već danas.

Svi mi imamo tu naviku. Očistimo mladi luk, operemo ga, pa one dugačke zelene vrhove „po kratkom postupku“ isečemo i bacimo u đubre, fokusirajući se samo na belu glavicu. A znate li šta ste upravo uradili? Bacili ste pravu vitaminsku bombu. Ti vrhovi mladog luka sadrže čak tri puta više vitamina K nego ono što ostaje na tanjiru.

I ne, ovo nije nikakva „pijačna priča“ da bi prodavci brže rasprodali robu. To je proveren podatak iz baze nutritivnih vrednosti američkog Ministarstva poljoprivrede. Najveći problem naših trpeza u maju nije to što nam nedostaje vitamina, nego to što imamo naviku da najzdraviji deo povrća bacamo pravo u smeće.

Zašto je zeleni deo mladog luka nutritivno jači

Sto grama zelenih listova mladog luka donosi oko 207 mikrograma vitamina K, dok bela glavica jedva prelazi 50. Razlika je ozbiljna kada se radi o zgrušavanju krvi i zdravlju kostiju.

Tu su i beta-karoten, folati i lutein, sastojci koji se gotovo isključivo nalaze u zelenom delu. Bela glavica ima sumporne spojeve i nešto vlakana, ali vitaminski profil je daleko siromašniji.

Razlog je jednostavan. Zeleni deo radi fotosintezu, beli deo služi kao skladište. Sve što biljka pravi pomoću sunca, ostaje gore.

Koliko zaista treba pojesti

Šaka sitno seckanih listova mladog luka, oko 30 grama, pokriva skoro polovinu dnevne potrebe za vitaminom K kod odrasle osobe. To je posipanje preko jaja na oko, ili dodatak u proju.

Nije potrebno praviti salatu od pola kilograma. Ako uzimate lekove za razređivanje krvi tipa varfarina, obavezno proverite sa lekarom pre nego što naglo povećate unos namirnica bogatih vitaminom K.

Kako sačuvati hranljive sastojke kod kuvanja

Vitamin K je termostabilan, ali folati i vitamin C nisu. Ako vrhove mladog luka dugo dinstate, dobar deo nestaje. Najbolje rešenje je dodavati zeleni deo na kraju kuvanja, ili sirov preko gotovog jela. Sitno seckani vrhovi preko sira, jogurta ili kuvanog krompira drže ukus i hranljivu vrednost.

Studija objavljena u časopisu „Food Chemistry“ pokazuje da kratko termičko obrađivanje zelenog dela luka čuva najviše flavonoida. Detaljnije podatke iznosi istraživanje o flavonoidima u zelenom luku i uticaju kuvanja, koje preporučuje minimalnu termičku obradu.

Tri konkretne ideje za iskorišćavanje

Najjednostavnija je domaći zeleni pesto. Šaka vrhova, kašika maslinovog ulja, malo soli i seckanog oraha, ide preko testenine ili na tost.

Druga ideja je zamrzavanje. Sitno isečene vrhove rasporedite u kalup za led, prelijte vodom ili uljem, i imate gotov začin za zimsku čorbu. Treća opcija je sirova salata sa rotkvicama, sirćetom i kašikom meda.

Šta da uradite kada dođete kući sa pijace

Pre nego što stavite luk u frižider, odsecite koren i ostavite stabljiku celu. Ako odmah seckate i bacate vrhove, gubite najviše. Vlažan papirni ubrus oko zelenog dela produžava svežinu za nekoliko dana. Zeleni deo mladog luka najbrže gubi vitamine kada vene, ne kada se kuva.

Da li je zdravo jesti vrhove svaki dan

Da, za većinu zdravih odraslih osoba. Ograničenje postoji kod osoba sa refluksom, sindromom iritabilnih creva i kod onih na antikoagulansima. Za sve ostale, perje mladog luka je jeftin i lokalno dostupan izvor mikronutrijenata od marta do juna.

Koju ste poslednju stvar bacili iz kuhinje, a sada vam je žao? Napišite u komentarima.

Mogu li da zamrznem vrhove mladog luka

Da, sitno iseckajte i rasporedite u kalup za led sa vodom ili uljem. Drže se do tri meseca i odlični su za čorbe

Da li su vrhovi mladog luka isto što i vlašac

Nisu, ali su nutritivno slični. Vlašac je tanji, blažeg ukusa, dok su vrhovi mladog luka oštriji i mesnatiji

Kako prepoznati svež mladi luk na pijaci

Zeleni deo treba da je čvrst, jarko zelen, bez žutih vrhova. Bela glavica čista, bez mekih ili sluzavih delova

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

