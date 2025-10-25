Za ovo ulje kažu da smrdi, ali leči svašta! Evo zašto ga svi stručnjaci hvale

Za ovo ulje mnogi tvrde da smrdi, ali zato ima pregršt zdravstvenih benefita

Naime, reč je o ulju jetre bakalara, bogato je vitaminima A i D, omega-3 masnim kiselinama i pruža podršku imunitetu, kostima i zdravlju srca.

Šta je ulje jetre bakalara?

Ulje jetre bakalara je prirodni dodatak ishrani koji se dobija iz jetre ribe bakalara. Poznato je po visokom sadržaju vitamina A i D, kao i omega-3 masnih kiselina (EPA i DHA). Ove hranljive materije imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, pa se ulje jetre bakalara vekovima koristi u narodnoj medicini, a danas i u modernoj ishrani, prenosi 24sedam.rs.

Zdravstvene koristi

1. Jačanje imuniteta

Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina A i D, ulje jetre bakalara pomaže telu da se odbrani od infekcija. Vitamin D posebno doprinosi pravilnom funkcionisanju imunog sistema, što je važno tokom zimskih meseci.

2. Zdravlje kostiju i zuba

Vitamin D omogućava bolju apsorpciju kalcijuma i fosfora, što doprinosi jačim kostima i zubima. Redovan unos može smanjiti rizik od osteoporoze i lomova u starijem dobu.

3. Podrška srcu i krvnim sudovima

Omega-3 masne kiseline iz ulja jetre bakalara pomažu u regulaciji nivoa triglicerida i krvnog pritiska. Takođe smanjuju rizik od upalnih procesa i doprinose zdravlju srca.

4. Zdravlje očiju i kože

Vitamin A je ključan za dobar vid, naročito noćni, ali i za zdravlje kože i sluzokože. Redovan unos može doprineti smanjenju suvoće kože i očiju.

Kako se koristi?

Ulje jetre bakalara najčešće se uzima u obliku kapsula ili tečnog dodatka. Preporučena doza zavisi od uzrasta i zdravstvenog stanja, pa je najbolje konsultovati se sa lekarom ili farmaceutom. Preterana upotreba može dovesti do prevelikog unosa vitamina A i D, što može biti štetno.

Ko treba da bude oprezan?

Osobe koje već uzimaju suplemente vitamina A i D

Trudnice i dojilje (samo uz savet lekara)

Ljudi sa oboljenjima jetre ili bubrega

Ulje jetre bakalara je prirodan izvor vitamina i omega-3 masnih kiselina koji može značajno doprineti zdravlju imuniteta, kostiju, srca i očiju. Ipak, važno je koristiti ga u preporučenim dozama i uz stručni savet.

