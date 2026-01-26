Za probavu koja radi kao sat: Starinski recept od tri sastojka podstiče rad creva i čisti organizam

Ovaj starinski recept podstiče rad creva i čisti organizam na potpuno prirodan način. Rešenje od tri sastojka koje provereno radi.

Ako vam je stomak stalno tvrd, ovaj recept je spas. Starinski lek od tri sastojka podstiče rad creva i čisti organizam – brzo, lako i bez muke.

Svi imamo one dane kada nam je stomak tvrd, a varenje nikako da krene. Verovatno ste i sami probali sve one klasične fore – čašu mlake vode ujutru, gorku kafu na prazan stomak, jogurt ili kivi. Nekad pomogne, ali češće nas ostavi s onim neprijatnim osećajem težine.

Ako vam ništa od toga ne pomaže, nemojte odmah trčati u apoteku. Postoji jedan starinski recept za džem koji bukvalno rešava stvar, a toliko je ukusan da ćete zaboraviti da ga jedete zbog zdravlja.

Sastojci:

150 g urmi (1 šoljica),

150 g suvih šljiva (1 šoljica),

1,5 šoljica prokuvane vode (za gušći džem manje)

Priprema:

Isecite urme i suve šljive na komadiće. Stavite ih u ključalu vodu i kuvajte dok se mešavina ne zgusne. Dobijena količina trebala bi biti za 20 porcija od 1 kašike. Ovaj džem je pogodan za sve uzraste.

Možete ga jesti samog, mazati na hleb, dodati u jogurt, pahuljice …

Kako ga je najbolje koristiti?

Ovaj džem nije samo lek, on je prava poslastica, ali nemojte preterivati. Najbolje je da uzmete jednu kašiku ujutru, na prazan stomak, kako bi sastojci imali vremena da odrade svoj posao dok ste aktivni. Ako vam je ukus previše jak, slobodno ga razmutite u malo mlake vode ili ga dodajte u činiju ovsenih pahuljica – tako ćete dobiti savršen doručak koji odmah pokreće varenje.

Što se tiče čuvanja, smesu prespite u čistu staklenu teglu i držite je u frižideru. Može da stoji dugo, mada se obično pojede mnogo brže nego što mislite. Važno je samo da budete uporni par dana, jer telu nekada treba malo vremena da se „probudi“ na ovaj potpuno prirodan način.

Saveti o ishrani za postizanje redovne stolice:

Pijte puno vode;

Jedite hranu sa više vlakana:

Voće, povrće, mekinje;

Vlakna postepeno uvodite u ishranu i izbegavajte laksative jer postoji puno prirodnih metoda kojima si možete pomoći;

Izbegavajte kofein i mleko.

Uz ovaj recept, sve ide lagano. On prosto podstiče rad creva i čisti organizam, pa se čovek odmah oseti nekako lakše, kao da je skinuo džak s leđa. Ne treba vam tu nikakva nauka, dovoljno je setiti se šta su naše bake pravile. Nekad su ti najstariji lekovi, bez mnogo filozofije, zapravo i najbolji.

Napravite ovaj moćni džem i postavite prvi korak ka dugoročno zdravim crevima. Priroda je ponudila rešenje, iskoristite ga!

