Zaboravi sodu: Ove 2 namirnice spašavaju želudac bez nuspojava

Šta da uzmem kad me želudac peče, a ne želim da pijem sodu bikarbonu?

Odgovor je jednostavan: krompir i lanene semenke. Ove dve namirnice koje pomažu želucu deluju brzo, prirodno i bez nuspojava. Umiruju gorušicu, smanjuju nadutost i štite sluzokožu – bez hemije, bez kontraindikacija, bez zamki.

Da li je soda bikarbona zaista bezbedna za želudac?

Soda može trenutno da ublaži pečenje, ali dugoročno pravi više štete nego koristi.

Neutralizuje kiselinu, ali telo reaguje tako što proizvodi još više kiseline. Rezultat? Još jača gorušica, nadimanje, pa čak i problemi sa pritiskom. Zato je vreme da joj kažeš „doviđenja“.

Kako krompir pomaže želucu?

Sirov sok od krompira smiruje sluzokožu i smanjuje kiselinu.

Oljuštiš krompir, izrendaš, procediš kroz gazu i popiješ kašiku tog soka ujutru, pre doručka. Ukus nije bajan, ali efekat jeste. Posle par dana – manje pečenja, manje nadutosti, više mira u stomaku.

Zašto lanene semenke štite želudac?

Lan u vodi stvara sluz koja oblaže zidove želuca i štiti ih od kiseline.

Uveče potopiš kašiku lanenih semenki u pola čaše vode. Ujutru popiješ tečnost – semenke možeš i pojesti. Ovaj ritual je spas za one koji se bude zbog gorušice.

Da li su krompir i lan bezbedni za svakodnevnu upotrebu?

Da – pod uslovom da ih koristiš pravilno.

Krompir mora biti svež, zdrav i bez zelenih delova. Lanene semenke treba da budu sveže i potopljene. Za razliku od sode, ove namirnice koje pomažu želucu ne remete ravnotežu u telu – već je podržavaju.

Koliko brzo deluju?

Već posle 2–3 dana možeš osetiti olakšanje.

Nema čarobnog štapića, ali ima prirodnog ritma. Ako si dosad posezao za sodom svaki put kad te „uhvati“, probaj da joj daš otkaz. Telo će ti biti zahvalno.

Ne moraš više da biraš između brzog olakšanja i zdravlja. Umesto da gasiš vatru sodom, probaj ono što ti priroda već nudi. Krompir i lanene semenke nisu čudo, ali su tihi saveznici tvog stomaka. I što je najbolje – već su ti u kuhinji.

Probaj već danas – pa mi javi kako ti je prijalo. Ako ti je tekst bio koristan, podeli ga s nekim kome bi mogao da pomogne.

