Zaboravite jabukovo sirće, sada svi ujutru piju maslinovo ulje sa limunom: Stručnjaci objašnjavaju da li je to dobro

Novi trend je maslinovo ulje i sok limuna. Treba li da zaboravite jabukovo sirće. Stručnjaci dali pravi odgovor šta je zdravije za probavu.

Svi sada piju maslinovo ulje sa limunom i tvrde da je to najbolji eliksir za zdravu probavu i creva, treba li zbog toga da zaboravite jabukovo sirće? Nutricionisti su dali svoje mišljenje o tome.

Glavni sastojci novog trenda po društvenim mrežama su maslinovo ulje i sok od limuna. Iako mnogi tvrde da ova kombinacija čisti kožu i poboljšava varenje, stručnjaci imaju malo drugačije mišljenje

Kombinacija soka od limuna i maslinovog ulja je savršen dodatak svakoj salati, ali da li biste je odmah popili? Brojni ljubitelji velnesa na TikToku i Instagramu baš to rade. Tvrde da im ovaj „čarobni napitak“ pruža blistavu kožu, ubrzava varenje i pomaže u detoksikaciji organizma.

Nutricionisti objašnjavaju kako ove „zdravstvene injekcije“ stalno dolaze i izlaze iz mode. Treba li da zaboravite jabukovo sirće, pomislimo samo na trendove sa jabukovim sirćetom, đumbirom ili sokom od aloe vere.

Postoje li naučni dokazi da pijenje čistog maslinovog ulja sa limunom donosi specifične zdravstvene koristi?

Čuvari srca i krvnih sudova

Naučno je dokazano da je maslinovo ulje izuzetno zdravo. Kao jedan od temelja mediteranske ishrane, može smanjiti rizik od srčanog ili moždanog udara za čak 25 procenata.

Nutricionistkinja Mišel Rutenštajn objašnjava za Gardijan da se tajna krije u mononezasićenim mastima, koje snižavaju loš holesterol, ali i u polifenolima, biljnim antioksidansima koji smanjuju upale i oštećenja ćelija.

S druge strane, jedna kašika limunovog soka obezbediće vam samo 6 procenata preporučenog dnevnog unosa vitamina C. Iako su ova dva sastojka nutritivno bogata, Rutenštajn upozorava da njihovim pijenjem gubimo ključnu prednost.

Naime, maslinovo ulje pomaže našem telu da apsorbuje zdrava jedinjenja iz povrća, kao što su lutein iz zelenog lisnatog povrća ili likopen iz paradajza. „Mnogo je korisnije preliti ovaj napitak preko dobre salate“, tvrdi ona.

Sjajna koža i bolja probava?

Kada je reč o tvrdnjama da ovaj napitak čisti ten i rešava problem akni, dermatolog dr Loren Kol ističe da je to najverovatnije rezultat eliminisanja šećera i prerađene hrane iz ishrane, a ne samog ulja. Za zdravu kožu, ona savetuje upotrebu proverenih seruma sa vitaminom C umesto pijenja „zdravstvenih injekcija“.

Međutim, u oblasti probave, ovaj trend donekle drži vodu. Dokazano je da maslinovo ulje deluje kao prirodno lubrikant za digestivni sistem i pomaže kod zatvora, dok limunov sok može stimulisati proizvodnju želudačne kiseline.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ljudi skloni gorušici, kao i oni sa problemima žučne kese, treba da izbegavaju pijenje ove mešavine u koncentrovanom obliku, jer može izazvati jake bolove i nelagodnost.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

