Zaboravite kupovnu, napravite domaću alkalnu vodu: Potrebna su vam samo 3 sastojka!

Alkalna voda poslednjih godina postaje sve popularnija kao prirodan način da se poboljša zdravlje i ojača imunitet.

Smatra se da može da uspori starenje, reguliše pH vrednost organizma i smanji rizik od hroničnih bolesti. Iako nauka još uvek nema dovoljno dokaza da potvrdi sve tvrdnje, mnogi veruju da alkalna voda može da pomogne u prevenciji ozbiljnih zdravstvenih problema, pa čak i onih najgorih.

Šta je alkalna voda?

Normalna pijaća voda ima pH vrednost oko 7 (neutralna).

Alkalna voda ima pH između 8 i 9. Smatra se da balansira kiselost organizma koju izazivaju prerađena hrana, šećer, belo brašno, alkohol i kofein.

Potencijalne koristi alkalne vode

Može da pomogne kod gorušice jer utiče na enzim pepsin.

Korisna je osobama sa povišenim pritiskom, dijabetesom i holesterolom.

Pomaže telu da održi stabilan imunitet i uspori procese starenja.

Recept za alkalnu vodu sa 3 sastojka

Za pripremu su potrebni:

2 litra destilovane vode,

1 limun (po mogućstvu organski),

1 kašičica himalajske soli.

Priprema: U staklenu teglu sipajte vodu, dodajte isečen limun (ne ceđen), zatim so. Zatvorite i ostavite da odstoji 12 sati na sobnoj temperaturi. Pije se 3 čaše dnevno, a postepeno se može povećati na 8–12 čaša.

Iako alkalna voda nije čudotvorni lek, mnogi je koriste kao prirodan način za jačanje imuniteta i regulaciju pH vrednosti. Najbolje rezultate daje kada se kombinuje sa zdravom ishranom i aktivnim načinom života.

