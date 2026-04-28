Zaboravljena, a najzdravija: Ova moćna žitarica čini čuda za srce i kosti, a ne košta skoro ništa

Postoji jedna moćna žitarica koju su naše bake mesile, kuvale i sušile, a mi smo je gurnuli na dno ostave. Reč je o heljdi, zrnu koje nije pravo žito, ali se ponaša bolje od većine njih. Jača srce, hrani kosti, smiruje šećer u krvi. A kilogram košta koliko jedna kafa u centru grada.

Heljda je decenijama bila hrana siromašnih, pa su je mnogi izbacili čim su mogli da kupe belo brašno.

Velika greška!

Ne sadrži gluten, lako se vari i ima kompletan profil aminokiselina, što je retkost među biljkama. Tu je i rutin, jedinjenje koje pomaže krvnim sudovima.

Bogata je magnezijumom, manganom, bakrom i biljnim proteinima.

Kako heljda čuva srce i pritisak

Rutin iz heljde jača zidove kapilara i smanjuje propustljivost krvnih sudova. Vlakna vežu loš holesterol u crevima i izbacuju ga napolje.

Magnezijum opušta srčani mišić i pomaže kod aritmija.

Kako navodi pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o bioaktivnim jedinjenjima heljde i kardiovaskularnom zdravlju ukazuje da redovna konzumacija može pomoći u regulaciji holesterola i pritiska.

Moćna žitarica koja gradi jake kosti

Kosti ne čini samo kalcijum. Bez magnezijuma, mangana i bakra, kalcijum nema gde da se ugradi. Heljda donosi sva tri minerala u jednom tanjiru. Zato je odlična za žene posle četrdesete, kada gustina kostiju počinje da pada.

Magnezijum aktivira vitamin D

Mangan učestvuje u stvaranju vezivnog tkiva

Bakar pomaže formiranje kolagena u kostima

Biljni proteini hrane mišiće oko zglobova

Trik za pripremu koji menja sve

Većina ljudi heljdu samo prokuva i razočara se ukusom. Pravi potez je da je prvo ispržite na suvom tiganju dva minuta, dok ne zamiriše na lešnik. Zatim je prelijte ključalom vodom u odnosu jedan prema dva i poklopite. Bez mešanja.

Posle petnaest minuta dobijate zrno koje nije kašasto, već rastresito i punog ukusa.

Kako uvrstiti heljdu u jelovnik

Ne morate da preokrenete kuhinju. Zamenite pirinač heljdom dva puta nedeljno. Ubacite je u supe umesto rezanaca. Napravite heljdinu kašu sa jabukom i cimetom za doručak.

Brašno od heljde dodajte u palačinke ili hleb, u odnosu jedan prema tri sa pšeničnim.

Najčešća greška koju ljudi prave je prekuvavanje. Heljda se kuva kratko, najviše dvanaest minuta.

Druga greška je kupovina već mlevenih pahuljica koje su izgubile većinu hranljivih sastojaka. Birajte celo zrno, svetlo ili tamno pečeno.

Kome ova zaboravljena žitarica ne odgovara

Iako je bezbedna za većinu, retke osobe imaju alergiju na heljdu, najčešće one koje već reaguju na lateks ili pirinač. Osobe sa ozbiljnim bubrežnim problemima treba da paze na unos zbog oksalata.

U svim ostalim slučajevima, ova moćna žitarica može da uđe u tanjir bez brige.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

