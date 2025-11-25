Zaboravljeni napitak koji smo voleli kao deca: Pun gvožđa, olakšava probavu i štiti od prehlade

Topla tajna iz detinjstva! Ovaj napitak je prirodan lek pun gvožđa i magnezijuma – savršena zaštita od virusa i loše probave.

Pun gvožđa i magnezijuma! Ovaj topli napitak čuva srce, uklanja stres i uništava prehladu. Najjači antioksidans koji ste zaboravili.

Ako se suočavate sa hroničnim umorom i osećate nedostatak koncentracije, kakao može biti od pomoći. Nutricionistkinja Sara Sušec ističe nekoliko ključnih benefita kakaa koji podržavaju vaše zdravlje i dobrobit.

Za početak, kakao može poboljšati vaše raspoloženje, smanjiti stres i podržati zdravlje srca. Osim toga, bogat je magnezijumom, gvožđem i vlaknima. Takođe sadrži značajan broj antioksidanasa koji štite telo od slobodnih radikala i jačaju imuni sistem.

Zbog niskog sadržaja šećera i njegovog stimulativnog delovanja na pankreas i lučenje insulina, kakao se preporučuje osobama s dijabetesom za regulaciju nivoa šećera u krvi.

Između ostalog, efikasan je u terapiji anemije zbog svog bogatog sadržaja gvožđa. U kombinaciji sa medom, kakao može poboljšati narušenu krvnu sliku, lečiti anemiju i probleme sa stomakom.

Recept za pripremu napitka:

Sastojci:

1 kašičica kakaa

250 ml biljnog mleka ili vode

prstohvat cimeta

1/2 kašičice agave ili meda po želji

Priprema:

Pomešajte sve sastojke i kuvajte. Sačekajte da se malo ohladi i zatim ga popijte. Ukoliko ga zaslađujete medom, dodajte ga tek posle kuvanja kada se malo prohladi.

Ovaj napitak može se koristiti i tokom trudnoće. S obzirom na bogat sadržaj vitamina i minerala, može biti deo različitih dijetalnih planova i pomoći u mršavljenju.

Takođe, kakao pozitivno utiče na probavu, rad želuca i stvara osećaj sitosti, što smanjuje potrebu za unosom hrane. Iz tih razloga, igra značajnu ulogu u regulaciji telesne težine.

