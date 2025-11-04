Zaboravljeno blago prirode: Ima više gvožđa od spanaća i čisti krv, a malo ko je danas koristi

Blago koje smo zaboravili! Potočarka je moćnija od spanaća: ima više gvožđa, čisti krv i jača imunitet. Recept za zdravlje naših baka.

Biljka koju su naše bake redovno koristile je moćnija od spanaća. Potočarka je prirodni eliksir zdravlja koji dokazano čisti krv i jača imunitet, a mi smo je zaboravili.

Kažu da je ova biljka jedno od najvećih blaga prirode, u pitanju je potočarka, a ipak je retko ko koristi. Iako je nekada potočarka redovno bila na trpezama naših baka, danas je gotovo zaboravljena i najčešće se uzgaja kao ukrasna biljka u bašti.

A upravo ta skromna biljka prema brojnim istraživanjima spada među najzdravije na svetu, i to s dobrim razlogom.

Šta je potočarka?

Potočarka je prava riznica hranljivih materija. Bogata je gvožđem, kalcijumom, vitaminima A, C i K, a sadrži čak više gvožđa nego spanać i više vitamina C nego mnoge vrste citrusa. Zbog svog jedinstvenog sastava, stručnjaci je nazivaju „prirodnim eliksirom zdravlja“, jer čisti krv, jača imunitet, ubrzava metabolizam i podstiče regeneraciju ćelija.

Nova istraživanja pokazuju da potočarka smanjuje oksidativni stres, što znači da usporava starenje i štiti organizam od mnogih bolesti.

Sok od potočarke

Sok od potočarke posebno se preporučuje osobama koje žele da detoksikuju organizam i poboljšaju krvnu sliku. Najčešće se pije razblažen vodom u razmeri 1:5, i to najviše jedna čaša svakih nekoliko dana.

Osim što osvežava i čisti organizam iznutra, potočarka se može koristiti i spolja – za negu kože i kose. Utrljavanje soka ili stavljanje obloga od potočarke pomaže kod problema kao što su opadanje kose, akne, ekcemi i upale kože.

Iako je potpuno prirodan i snažan dar prirode, treba ga konzumirati umereno. U većim količinama može izazvati blage nuspojave, pa se preporučuje povremena upotreba kao dodatak ishrani ili vid terapije.

Pored toga, veruje se da redovno konzumiranje potočarke može pomoći u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, jačanju srca i poboljšanju cirkulacije.

Ako tražite prirodan način da očistite organizam i poboljšate zdravlje, razmislite o potočarki. Ova skromna biljka, koju mnogi smatraju korovom, zapravo je jedan od najmoćnijih saveznika zdravog života.

(Ona.rs/Tocka.mk)

