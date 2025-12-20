Zaboravljeno voće je istinsko blago: Čisti creva, jača imunitet, dobro i za dijabetičare!

Voće koje sadrži visok udeo dijetalnih vlakana, koja pomažu u regulisanju digestivnog sistema i sprečavanju zatvora

Mušmula je neobično voće, karakterističnog ukusa i specifične teksture, poreklom iz jugoistočne Evrope i zapadne Azije, vekovima je cenjeno zbog svojih nutritivnih svojstava. Iako je danas manje poznato, sve se više vraća u ishrani i kozmetici, zahvaljujući svojim nutritivnim prednostima.

Mušmule su voćke iz porodice ruža (Rosaceae), a plod im je okrugao, braon boje, sa pet karakterističnih „zuba“ na vrhu. U početku su tvrde i gotovo nejestive, ali postaju ukusne tek kada sazru, odnosno postanu mekane i smežurane. Ovaj proces zrenja je presudan za njihovu potrošnju, jer tada voće dobija sladak i delikatan ukus. Iako na prvi pogled mušmule mogu delovati neugledno i neprivlačno, iza njihovog izgleda krije se mnoštvo hranljivih materija koje blagotvorno utiču na organizam.

Kada rađaju?

Sezona mušmula počinje u kasnu jesen, obično u oktobru i novembru, kada se plodovi beru, ali svoj najbolji ukus dobijaju tek posle prvih mrazeva. Zato se često kaže da su mušmule „zimsko voće” – voće koje je najbolje jesti kada je već prezrelo. Kada se uberu, obično se ostavljaju na hladnom i suvom mestu da sazre. Posle nekoliko nedelja ili meseci postaju mekane i spremne za konzumaciju.

Plodovi se mogu kuvati ili peći i koristiti u raznim jelima, kao što su kompoti, džemovi, marmelade ili sosovi. Njihova slatko-kisela nota daje poseban ukus desertima, a često se kombinuju sa jabukama, kruškama i drugim voćem.

Listovi mušmule takođe imaju lekovita svojstva i mogu se koristiti za pravljenje čaja koji pomaže kod smetnji u varenju i jača imunitet. Iako se, nešto ređe, mogu sušiti za konzumaciju tokom zime, na sličan način kao suve šljive ili smokve.

Idealne za ishranu

Sadrže visok udeo dijetalnih vlakana, koja pomažu u regulisanju digestivnog sistema i sprečavanju zatvora. Zbog svojih prirodnih laksativnih svojstava, često se preporučuju osobama sa problemima sa varenjem. Ovo voće je bogato vitaminom C koji je neophodan za jačanje imuniteta i zaštitu organizma od infekcija. Vitamin C takođe pomaže u borbi protiv slobodnih radikala i štiti ćelije od oksidativnog stresa.

Zbog niskog glikemijskog indeksa, mušmula je pogodna za osobe sa dijabetesom jer ne izaziva nagli porast šećera u krvi.

Mušmule imaju blago diuretičko dejstvo, koje podstiče izlučivanje viška tečnosti i toksina iz organizma i na taj način doprinosi detoksikaciji.

Kozmetička industrija

Osim što su korisne u ishrani, mušmule se sve više koriste u kozmetičkoj industriji. Ekstrakti plodova i semena mušmule bogati su antioksidansima, vitaminima i esencijalnim masnim kiselinama, što ih čini odličnim za negu kože i kose.

Ekstrakti mušmule pomažu u borbi protiv starenja kože, stimulišu proizvodnju kolagena i štite kožu od štetnih uticaja okoline. Kreme i serumi na bazi mušmule hidriraju kožu, čineći je elastičnijom i sjajnijom. Ulje dobijeno od semena mušmule može se koristiti za negu suve i oštećene kose. Hrani kožu glave, stimuliše rast kose i čini kosu glatkom i sjajnom.

