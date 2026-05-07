U prvu kafu uvek dodajte ovaj začin: Topi masne naslage, budi metabolizam i čisti organizam od toksina

Začin u kafi koji budi metabolizam i pomaže pri topljenju masnih naslaga. Probajte ujutru i osetite razliku već prve nedelje.

Samo jedan začin u kafi može da vas razbudi bolje od duple doze kofeina, a većina ga već ima u kuhinji.

Ako ste do sada dodavali samo šećer ili mleko, propuštate trik koji se koristi vekovima za brzo pokretanje metabolizma.

Reč je o cimetu. Ovaj mirisni prah u kombinaciji sa toplim napitkom ne samo da budi energiju, već čisti organizam od toksina i viška tečnosti.

Ipak, postoji ključna caka u količini kako kafa ne bi postala gorka, a efekat izostao.

Tačna mera koja pravi razliku čeka vas u nastavku teksta.

Zašto baš začin u kafi, a ne u čaju ili vodi

Kafa prirodno podstiče rad creva, ali uz prstohvat cimeta postaje saveznik u kontroli apetita.

Ova kombinacija stabilizuje šećer u krvi i sprečava skokove insulina.

Tako ćete izbeći onu čuvenu krizu oko 11 sati, kada mozak traži burek ili slatkiše.

Cimet ima i termogeno dejstvo, što znači da metabolizam radi brže dok ga telo obrađuje.

Nije čarobni štapić, ali je moćna podrška ako želite da zadržite liniju i energiju bez osećaja gladi.

Kako tačno spremiti začinjenu kafu

Recept je banalno jednostavan, ali većina ljudi pogreši u količini. Previše cimeta daje gorak, sapunast ukus i može da nadraži želudac.

U džezvu sa jednom šoljom vode dodajte kašičicu mlevene kafe

Ubacite četvrtinu kašičice cejlonskog cimeta pre kuvanja

Promešajte i pustite da jednom uzavri, pa sklonite sa ringle

Ostavite minut da se slegne, pa sipajte u fildžan

Po želji dodajte kap meda kada se malo prohladi

Birajte cejlonski, a ne kineski cimet (kasiju). Kasija sadrži više kumarina, jedinjenja koje u većim količinama opterećuje jetru. Razlika u ceni je mala, a razlika za zdravlje velika.

Šta je zapravo ovaj dodatak i kako utiče na organizam?

Reč je o najobičnijoj mlevenoj kori cimetovog drveta koju većina nas već ima u kuhinji.

Dovoljno je dodati samo jednu četvrtinu kašičice u šolju, bilo pre ili nakon kuvanja.

Osim što daje fantastičnu aromu, ovaj začin direktno pomaže u regulaciji glukoze i blago ubrzava cirkulaciju.

Šta kažu istraživanja o cimetu i metabolizmu

Naučni podaci nisu jednoglasni, ali postoji solidna osnova da cimet utiče na osetljivost na insulin.

Prema meta-analizi objavljenoj u časopisu „Diabetes Care“, pregled studija o uticaju cimeta na nivo glukoze i lipida pokazuje da redovan unos može blago smanjiti šećer našte i nivoe triglicerida.

To ne znači da cimet leči dijabetes, ali sugeriše da kao dodatak kafi ima smisla, naročito ako imate sklonost ka naglim skokovima energije i padovima koncentracije.

Najčešće greške sa začinom u kafi

Ljudi obično preteraju u prvih nekoliko dana, pa odustanu zbog mučnine. Drugi greše što dodaju cimet u već zaslađenu instant kafu pa misle da nije efikasan.

Evo šta da izbegavate:

Ne mešajte cimet sa puno belog šećera, poništava efekat na glukozu

Ne pijte više od dve začinjene kafe dnevno

Izbegavajte ako uzimate lekove za zgrušavanje krvi, posavetujte se sa lekarom

Ne kupujte jeftin cimet nepoznatog porekla, često je u pitanju kasija

Trudnice bi trebalo da konsultuju ginekologa pre nego što uvedu cimet u dnevnu rutinu. Iste preporuke važe i za ljude sa čirom na želucu.

Kombinacije koje pojačavaju efekat

Ako želite još jači jutarnji ritual, dodajte prstohvat kardamoma ili pola prsta đumbira u rendanom obliku. Kardamom ublažava dejstvo kofeina na srce, a đumbir podstiče znojenje i dodatno čisti organizam.

Ne preterujte sa kombinacijama, dva začina po šolji su sasvim dovoljna.

Probajte sedam dana zaredom i obratite pažnju na nivo energije oko podneva. Razlika je obično jasna već posle treće jutarnje kafe.

Da li mogu da koristim cimet u štapićima umesto mlevenog

Možete, samo prokuvajte štapić u džezvi sa vodom dva minuta pre nego što dodate kafu. Ukus je blaži i prirodniji.

Koliko šolja začinjene kafe smem dnevno

Najviše dve šolje dnevno, ujutru i pre podne. Više od toga može da izazove nervozu i nadraži želudac.

Da li začin u kafi pomaže kod nadutosti

Cimet i kardamom blago smanjuju gasove i podstiču varenje. Efekat se obično oseti posle nekoliko dana redovnog pijenja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com