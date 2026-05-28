Zamena za jutarnju kafu koja ubrzava metabolizam i smiruje creva: stara biljka koju su naše bake pile umesto espresa

Ako jutro počinjete sa tri šoljice espresa, a do podneva vam stomak već šalje signale za uzbunu, vreme je da razmislite o pametnijem potezu. Zamena za jutarnju kafu ne mora da znači odricanje od rituala, već promenu sastojka u šolji. Postoji jedan napitak koji ubrzava metabolizam, reguliše rad creva i pun je vitamina, a kod nas raste pored puta.

Reč je o cikoriji, korenu koji su naše bake pržile, mlele i pile kada kafa nije bila dostupna. Danas se vraća na velika vrata, i to s razlogom.

Zašto baš cikorija kao alternativa kafi

Koren cikorije sadrži inulin, vlakno koje hrani dobre bakterije u crevima. To znači manje nadutosti, redovniju stolicu i osećaj lakoće posle doručka. Za razliku od kafe, cikorija ne diže puls i ne izaziva onaj poznati pad energije oko jedanaest sati.

Bogata je vitaminima B grupe, vitaminom C, gvožđem i kalijumom. Pomaže jetri da radi efikasnije, što direktno utiče na to koliko brzo vaše telo sagoreva masti. Inulin iz cikorije se smatra prebiotikom, a istraživanja o uticaju inulina na crevnu mikrobiotu objavljena u časopisu „Gut Microbes“ ukazuju da redovan unos može pomoći regulaciji probave i osećaja sitosti.

Šta je tačno cikorija kao napitak

Cikorija je osušen i isprzen koren divlje biljke plavog cveta, samleven u prah koji se priprema kao turska kafa ili filter kafa. Ukus je topao, blago gorak, sa notom karamela. Bez kofeina je.

Kako da je pripremite da ne bude bljutava

Najveća greška koju ljudi prave jeste da sipaju kašičicu praha u mlaku vodu i očekuju čudo. Cikoriji treba toplota i vreme. Kuvajte je tri do četiri minuta u džezvi, isto kao domaću kafu, pa pustite da odstoji minut pre nego što sipate.

Za jaču aromu, dodajte prstohvat cimeta ili koricu pomorandže dok ključa. Ako vam je previše gorka, kap meda rešava stvar. Mleko od badema ili ovsa joj odlično pristaje, kravlje takođe, ali tada gubi deo lakoće.

Kada ćete osetiti razliku

Već posle tri do pet dana primetićete da ujutru ne idete u kupatilo sa tenzijom. Stomak prestaje da bude napumpan posle ručka, a popodnevna želja za slatkim slabi jer inulin produžava osećaj sitosti. Nedelju dana je dovoljno da vidite da li vam telo odgovara.

Oni koji imaju problem sa želudačnom kiselinom javljaju da im je cikorija prijatnija od kafe. Logično, ne stimuliše lučenje kiseline na isti način.

Kome zdrava zamena za jutarnju kafu ne odgovara

Trudnice treba da konsultuju lekara pre redovne upotrebe, jer cikorija može uticati na tonus materice. Ljudi sa žučnim kamencima takođe moraju biti oprezni, pošto stimuliše rad žučne kese. Alergija na ambroziju često ide ruku pod ruku sa osetljivošću na cikoriju.

Za sve ostale, ovo je najjeftiniji upgrade jutarnje rutine koji možete da napravite. Kesica od dvesta grama traje skoro mesec dana i košta manje od jedne kafe u kafiću.

Mali trik koji menja sve

Ne bacajte odjednom kafu. Prvih nedelju dana mešajte pola kašičice cikorije sa pola kašičice mlevene kafe. Telo se navikne postepeno, glavobolja od odvikavanja izostaje, a vi zadržavate ritual koji volite.

Posle dve nedelje, većina ljudi pređe na čistu cikoriju i ne vraća se. Razlog je jednostavan, jutro postaje mirnije.

Da li biste probali da zamenite makar jednu šoljicu kafe dnevno ovim napitkom, ili vam je miris espresa ujutru nedodirljiv?

Da li cikorija stvarno mršavi

Ne topi masti sama po sebi, ali zbog inulina produžava sitost i pomaže probavu, pa olakšava kontrolu apetita uz uravnoteženu ishranu.

Može li cikorija da zameni kafu svaki dan

Može, jer nema kofein i ne stvara zavisnost. Dve do tri šoljice dnevno se smatraju bezbednom količinom za zdrave odrasle osobe.

Gde se kupuje prava cikorija

U apotekama, prodavnicama zdrave hrane i većim marketima u delu sa čajevima. Tražite čistu mlevenu cikoriju, bez dodatog šećera ili arome.

